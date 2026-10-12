Смартфони Tecno 2026 року: 5 найкращих моделей для України за невелику ціну (фото)

До рейтингу увійшли: Tecno Camon 50 Ultra, Tecno Spark 50 5G, Pop X 5G, Spark Go 3 та Spark Go 3 Pro.

До цього списку увійшли моделі, придбання яких наразі видається найбільш виправданим. Експерти відібрали пристрої з різних цінових категорій — від доступних бюджетних варіантів до більш потужного Camon 50 Ultra, — виходячи з їхньої реальної доступності та співвідношення ціни й можливостей, пише gizmochina.com.

Tecno Camon 50 Ultra

Смартфон Tecno Camon 50 Ultra Фото: gsmarena.com

Tecno Camon 50 Ultra вирізняється як смартфон, орієнтований на фото- та відеозйомку. Він оснащений вигнутим 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм у форматі 1,5K із частотою оновлення 144 Гц. Пристрій працює на базі чіпсета MediaTek Dimensity 7400 Ultimate і пропонує конфігурації з об’ємом оперативної пам’яті до 12 ГБ та накопичувачем до 512 ГБ. Смартфон впевнено справляється з повсякденною багатозадачністю та невимогливими іграми, працюючи під керуванням оболонки HiOS 16 (на базі Android 16) з підтримкою оновлень протягом кількох років.

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Система камер включає основний сенсор Sony LYTIA 700C (1/1,56 дюйма) на 50 МП з оптичною стабілізацією (OIS), що забезпечує якісну зйомку в умовах слабкого освітлення; телеоб'єктив на 50 МП з 3-кратним оптичним зумом для природних портретів і зйомки віддалених об'єктів (з підтримкою функції SuperZoom на базі ШІ); надширококутний модуль на 8 МП та фронтальну камеру на 50 МП з можливістю запису відео у форматі 4K. Серед інших переваг — ємний акумулятор на 6500 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 45 Вт та стереодинаміки з технологією Dolby Atmos.

Tecno Spark 50 5G

Смартфон Tecno Spark 50 5G Фото: gadgetmatch.com

Модель Spark 50 5G призначена для користувачів, яким потрібен доступний смартфон із підтримкою 5G та чудовою автономністю. Пристрій оснащений 6,78-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Чіпсет MediaTek Dimensity 6400 (6 нм) у поєднанні з оперативною пам’яттю об’ємом до 8 ГБ та можливістю розширення пам’яті за допомогою картки microSD забезпечує надійну роботу в соціальних мережах, під час потокового відтворення контенту, виконання простих робочих завдань та в казуальних іграх; смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою HiOS 16.

Важливою перевагою є час автономної роботи: завдяки акумулятору ємністю 6500 мА·год та швидкій зарядці потужністю 45 Вт пристрій часто здатний пропрацювати значно довше, ніж цілий день, у змішаному режимі використання. Основна камера (50 Мп) і фронтальна камера (8 Мп) дозволяють робити якісні знімки при денному освітленні, а до числа корисних особливостей належать захист від пилу та бризок за стандартом IP64, роз'єм для навушників 3,5 мм, сканер відбитків пальців на бічній грані, підтримка двох SIM-карт і функція FreeLink для зв'язку з сумісними пристроями без підключення до мережі.

Tecno Spark Go 3

Смартфон Tecno Spark Go 3 Фото: Gadgets360

Spark Go 3 — це модель початкового рівня, призначена для виконання повсякденних завдань і доступна за прийнятною ціною. Смартфон оснащений 6,74-дюймовим IPS-дисплеєм (роздільна здатність HD+) із частотою оновлення 120 Гц та гідним для цього сегмента рівнем яскравості. Пристрій працює на базі чіпсета Unisoc T7250 з 4 ГБ оперативної пам'яті (з можливістю віртуального розширення) та вбудованим накопичувачем об'ємом до 128 ГБ (з підтримкою карт пам'яті); пристрій впевнено справляється з дзвінками, месенджерами, соціальними мережами та веб-серфінгом під управлінням Android 15 з оболонкою HiOS 15.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою заряджання потужністю 15 Вт забезпечує надійну роботу протягом усього дня за умови помірного використання, а камери (основна на 13 Мп і фронтальна на 8 Мп) дозволяють виконувати основні завдання фото- та відеозйомки (включно із записом відео у форматі до 2K на основну камеру). Серед корисних особливостей моделі — захист від пилу та бризок за стандартом IP64, роз’єм 3,5 мм, FM-радіо, сканер відбитків пальців на бічній грані та ІЧ-порт для керування побутовою технікою. Це чудовий вибір для тих, хто купує свій перший смартфон, або як надійний додатковий пристрій.

Tecno Spark Go 3 Pro

Смартфон Tecno Spark Go 3 Pro Фото: Tecno

Смартфон оснащений дещо збільшеним 6,78-дюймовим IPS-дисплеєм (роздільна здатність HD+, частота оновлення 120 Гц). За продуктивність відповідає чіпсет MediaTek Helio G81 4G у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем об'ємом до 128 ГБ (з можливістю розширення). Пристрій працює під керуванням нової версії оболонки HiOS 16, створеної на базі Android 16.

Ключовою особливістю моделі є підвищена надійність: корпус захищений відповідно до стандартів IP68 та IP69, що гарантує стійкість до пилу та води (включно з впливом струменів під високим тиском та короткочасним зануренням). Акумулятор ємністю 5200 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 15 Вт забезпечує стабільну роботу протягом дня, а камери — основна на 13 Мп і фронтальна на 8 Мп — добре справляються з повсякденними завданнями.

Серед інших примітних характеристик — роз’єм 3,5 мм, сканер відбитків пальців на бічній грані, ІЧ-порт та функції на основі штучного інтелекту для поліпшення якості дзвінків і підвищення продуктивності. Все це робить смартфон надійним супутником для тих, кому потрібен підвищений захист від зовнішніх впливів без істотного збільшення вартості пристрою.

Pop X 5G

Смартфон Tecno Pop X 5G Фото: Tecno

Pop X 5G — це доступний смартфон із підтримкою 5G, у якому особливу увагу приділено ємності акумулятора та практичності. Пристрій оснащений 6,78-дюймовим IPS-дисплеєм (роздільна здатність HD+) із частотою оновлення 120 Гц та хорошим запасом яскравості, що забезпечує плавне прокручування та комфортний перегляд контенту. Чіпсет MediaTek Dimensity 6400 у поєднанні з оперативною пам’яттю до 6 ГБ та вбудованим накопичувачем на 128 ГБ (з можливістю розширення) гарантує стабільну роботу під час виконання повсякденних завдань, стримінгу та невимогливих іграх на базі ОС Android 16 з оболонкою HiOS 16.

Однією з ключових особливостей моделі став акумулятор ємністю 6500 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт, що забезпечує тривалий час автономної роботи та можливість швидкого поповнення заряду. Смартфон отримав основну камеру на 50 Мп і фронтальну на 8 Мп, які підходять для повсякденної зйомки, а також вирізняється оригінальним дизайном з горизонтальним алюмінієвим модулем камери. Серед додаткових переваг — захист від пилу та бризок за стандартом IP64, роз’єм 3,5 мм, функція офлайн-зв'язку FreeLink, підтримка двох SIM-карт і можливість розширення пам'яті, що робить цей пристрій практичним і доступним рішенням із підтримкою 5G.

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