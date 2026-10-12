Какие смартфоны Samsung стоят дешевле 200 долларов в 2026 году: Galaxy A16 и не только (фото)

Samsung Galaxy A16, Galaxy A17, Galaxy A37, а также пару моделей серии S можно найти по бросовым ценам.

Представьте, что ваш телефон Samsung сломался, а денег в обрез. Если вы хотите остаться верны бренду, но располагаете бюджетом всего в 200 долларов, тогда этот материал bgr.com для вас.

Samsung Galaxy A16

Смартфон Samsung Galaxy A16 Фото: gsmarena.com

Если покупать модель без привязки к оператору, то лучшим вариантом станет Samsung Galaxy A16 5G, выпущенный в 2025 году. A16 позиционируется как смартфон среднего класса: он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также основной камерой на 50 Мп. Кроме того, Samsung пообещала выпускать обновления Android и патчи безопасности для этого устройства вплоть до октября 2030 года.

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На старте продаж в январе 2026 года Galaxy A17 5G стоил те же 200 долларов, но затем цена выросла на 50 долларов — вероятно, отчасти из-за продолжающегося дефицита памяти и других технических компонентов. Если вы все же рассматриваете покупку A17, переход на модель нового поколения не дает существенных преимуществ, за исключением дополнительного года поддержки обновлениями.

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Другие смартфоны Samsung дешевле 200 долларов

Если смартфоны Samsung серии A вам не по душе, можно обратить внимание на более старые модели флагманского уровня. Бывшие в употреблении и восстановленные модели Galaxy S22 и S22+ (выпущенные в 2022 году) можно приобрести дешевле 200 долларов.

Смартфон Galaxy S22 Фото: gsmarena.com

Вы определенно ощутите разницу благодаря увеличенному вдвое объему базовой оперативной памяти и более мощному процессору, даже при выполнении повседневных задач в многозадачном режиме. Однако эта серия уже получила последнее запланированное крупное обновление ОС (увы, One UI 9.0 ждать не стоит), а выпуск финального патча безопасности намечен на предстоящую зиму.

Характеристики Galaxy A37 схожи с параметрами Galaxy A16 или A17, но с небольшими улучшениями в производительности, камере и дисплее. Если же этот вариант вас не устраивает, возможно, стоит присмотреться к смартфонам других производителей в ценовой категории до 200 долларов.

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