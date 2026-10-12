Які смартфони Samsung коштуватимуть менше 200 доларів у 2026 році: Galaxy A16 та ін. (фото)

Samsung Galaxy A16, Galaxy A17, Galaxy A37, а також кілька моделей серії S можна знайти за надзвичайно низькими цінами.

Уявіть, що ваш телефон Samsung зламався, а грошей обмаль. Якщо ви хочете залишитися вірними бренду, але маєте в розпорядженні лише 200 доларів, то ця стаття на bgr.com саме для вас.

Samsung Galaxy A16

Смартфон Samsung Galaxy A16 Фото: gsmarena.com

Якщо купувати модель без прив’язки до оператора, то найкращим варіантом стане Samsung Galaxy A16 5G, випущений у 2025 році. A16 позиціонується як смартфон середнього класу: він оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080p, акумулятором ємністю 5000 мА·год, 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також основною камерою на 50 Мп. Крім того, Samsung пообіцяла випускати оновлення Android та патчі безпеки для цього пристрою аж до жовтня 2030 року.

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На початку продажів у січні 2026 року Galaxy A17 5G коштував ті самі 200 доларів, але потім ціна зросла на 50 доларів — ймовірно, частково через тривалий дефіцит пам’яті та інших технічних компонентів. Якщо ви все ж розглядаєте можливість придбання A17, перехід на модель нового покоління не дає суттєвих переваг, за винятком додаткового року підтримки оновленнями.

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Інші смартфони Samsung вартістю менше 200 доларів

Якщо смартфони Samsung серії A вам не до вподоби, можна звернути увагу на старіші моделі флагманського рівня. Вживані та відновлені моделі Galaxy S22 і S22+ (випущені у 2022 році) можна придбати дешевше ніж за 200 доларів.

Смартфон Galaxy S22 Фото: gsmarena.com

Ви неодмінно відчуєте різницю завдяки подвоєному обсягу базової оперативної пам’яті та потужнішому процесору, навіть під час виконання повсякденних завдань у багатозадачному режимі. Однак ця серія вже отримала останнє заплановане велике оновлення ОС (на жаль, One UI 9.0 чекати не варто), а випуск фінального патча безпеки заплановано на майбутню зиму.

Характеристики Galaxy A37 схожі на параметри Galaxy A16 або A17, але з невеликими покращеннями в продуктивності, камері та дисплеї. Якщо ж цей варіант вас не влаштовує, можливо, варто придивитися до смартфонів інших виробників у ціновій категорії до 200 доларів.

Раніше повідомлялося, що смартфони Tecno 2026 року продаються в Україні за невисоку ціну. До рейтингу увійшли: Tecno Camon 50 Ultra, Tecno Spark 50 5G, Pop X 5G, Spark Go 3 та Spark Go 3 Pro.