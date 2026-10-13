Новая Apple TV 4K четвертого поколения уже здесь: чип A19, Siri AI и один неприятный нюанс

Apple представила ТВ-приставку Apple TV 4K на базе процессора A19 и с поддержкой умного ассистента Siri AI.

Новинка научилась слушать голосовые команды без пульта в руках благодаря микрофонам с высокой дальностью, пишет MacRumors.

Процессор, микрофоны и Siri AI

Главным апгрейдом стал свежий процессор Apple A19. Чипсет обеспечивает работу алгоритмов Apple Intelligence и Siri AI — нового голосового помощника на базе нейросетей, который дебютировал вместе с iPhone 18 Pro. Корпус приставки оснастили тремя микрофонами дальнего радиуса действия, поэтому отдавать команды теперь можно голосом из любой точки комнаты, не прикасаясь к пульту.

А на пульте Siri Remote сохранились кнопка вызова ассистента на боковой грани и встроенный микрофон для тех, кто предпочитает привычный способ управления.

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Точный поиск пульта в "Локаторе" и разъемы

Обновленный пульт Siri Remote получил функцию Precision Finding в приложении "Локатор" (Find My). Если аксессуар затерялся в комнате, смартфон iPhone с точностью до сантиметра укажет направление и расстояние до него. Для зарядки пульта используется разъем USB Type-C.

Приставка выходит в единственной конфигурации со 128 ГБ встроенной памяти. Гаджет поддерживает скоростной протокол Wi-Fi 7, имеет гигабитный сетевой порт Ethernet, модуль Bluetooth 6 и видеовыход HDMI 2.1 на задней панели.

Новая цена

Нюанс в том, что новинка сильно подорожала по сравнению с предшественницами. Предыдущая модель на старте стоила 129 долларов, после недавнего повышения две ее версии предлагались за $199 и $249 соответственно.

Apple TV 4K, выпущенная сейчас, подорожала еще на треть — до 300 долларов. В итоге цена приставки Apple всего за год выросла более чем вдвое.

Цена:

Apple TV 4K 128GB — $299.

Предварительные заказы уже открыты, а фактические продажи стартуют через месяц, 13 ноября.

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