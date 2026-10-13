Нова Apple TV 4K четвертого покоління вже тут: чіп A19, Siri AI та один неприємний нюанс

Apple представила ТВ-приставку Apple TV 4K на базі процесора A19 та з підтримкою розумного асистента Siri AI.

Новинка навчилася розпізнавати голосові команди без пульта в руках завдяки мікрофонам із великою дальністю дії, пише MacRumors.

Процесор, мікрофони та Siri AI

Головним оновленням став процесор Apple A19. Чіпсет забезпечує роботу алгоритмів Apple Intelligence та Siri AI — нового голосового помічника на базі нейромереж, який дебютував разом з iPhone 18 Pro. Корпус приставки оснастили трьома мікрофонами далекого радіусу дії, тому тепер можна віддавати команди голосом з будь-якої точки кімнати, не торкаючись пульта.

А на пульті Siri Remote збереглися кнопка виклику асистента на бічній грані та вбудований мікрофон для тих, хто віддає перевагу звичному способу керування.

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Точний пошук пульта в "Локаторі" та роз’єми

Оновлений пульт Siri Remote отримав функцію Precision Finding у додатку "Локатор" (Find My). Якщо аксесуар загубився в кімнаті, смартфон iPhone з точністю до сантиметра вкаже напрямок і відстань до нього. Для заряджання пульта використовується роз'єм USB Type-C.

Приставка випускається в єдиній конфігурації зі 128 ГБ вбудованої пам'яті. Гаджет підтримує високошвидкісний протокол Wi-Fi 7, має гігабітний мережевий порт Ethernet, модуль Bluetooth 6 та відеовихід HDMI 2.1 на задній панелі.

Нова ціна

Нюанс в тому, що ця новинка значно подорожчала порівняно з попередніми моделями. Попередня модель спочатку коштувала 129 доларів, а після нещодавнього підвищення ціни дві її версії пропонувалися за 199 та 249 доларів відповідно.

Apple TV 4K, що вийшла нещодавно, подорожчала ще на третину — до 300 доларів. У підсумку ціна приставки Apple лише за рік зросла більш ніж удвічі.

Ціна:

Apple TV 4K 128 ГБ — 299 доларів.

Попередні замовлення вже відкрито, а власне продажі розпочнуться через місяць, 13 листопада.

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