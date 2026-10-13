Центр умного дома от Apple: самые интересные особенности хаба HomeView (фото)

Apple презентовала смарт-дисплей HomeView — первый фирменный центр управления умным домом с 7-дюймовым экраном Liquid Retina, мощной аудиосистемой и помощником Siri AI.

Новый хаб узнает жильцов дома в лицо и автоматически подстраивает интерфейс под каждого члена семьи, пишет MacRumors.

Конструкция, звук и адаптивный экран

Корпус новинки выполнен из алюминия и состоит из купольной акустической подставки и 7-дюймового сенсорного дисплея на стальном шарнире с регулировкой наклона. Экран Liquid Retina поддерживает технологию True Tone, а диапазон яркости от 0,3 до 500 нит позволяет комфортно пользоваться прибором в полной темноте на прикроватной тумбочке.

В основание встроена аудиосистема с поддержкой пространственного звучания Spatial Audio: два широкополосных динамика, направленный вниз сабвуфер и два пассивных излучателя для гашения вибраций. Прибор поддерживает функцию Handoff — чтобы перевести музыку с iPhone на смарт-дисплей, достаточно поднести смартфон к корпусу. Помимо настольной версии в продажу выйдет настенная модификация со специальным акустическим профилем и креплениями от Schneider Home.

Видео дня

Apple Homeview поддерживает множество вариантов оформления главного экрана Фото: Apple

Распознавание лиц и умные функции на кухне

Встроенная камера с функцией Center Stage следит за положением человека во время видеозвонков FaceTime и умеет распознавать до шести членов семьи. При приближении конкретного жильца HomeView автоматически переключается с общего домашнего экрана на его персональные виджеты, напоминания и сообщения, сохраняя конфиденциальность личных данных.

Интерфейс дисплея Homeview адаптируется в зависимости от расстояния: если человек находится на другом конце комнаты, система показывает крупные часы и значки, а по мере приближения открывает подробные данные. На экран можно вывести циферблаты в стиле Apple Watch, фотографии, анимацию персонажа Снупи или трансляцию сразу с девяти камер видеонаблюдения.

Функция умного шефа в Apple Homeview Фото: Apple

Для кухни предусмотрен режим шеф-повара: прибор превращает рецепты из интернета в пошаговые подсказки на экране, контролирует ингредиенты и ставит таймеры по голосовой команде.

Цена:

Apple HomeView — $299.

Настольная версия доступна в серебристом, сером (Space Gray), бежевом (Starlight) и розовом цветах, а настенная модель выйдет только в серебристом и сером исполнении. Предварительные заказы стартуют сегодня, а открытые продажи начнутся 13 ноября. На старте устройство не будет продаваться в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что новая приставка Apple TV 4K четвертого поколения уже здесь с новым чипом и ИИ-функциями.