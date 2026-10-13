Центр розумного дому від Apple: найцікавіші особливості хаба HomeView (фото)

Apple презентувала смарт-дисплей HomeView — перший фірмовий центр управління розумним будинком із 7-дюймовим екраном Liquid Retina, потужною аудіосистемою та помічником Siri AI.

Новий хаб розпізнає мешканців будинку за обличчям і автоматично налаштовує інтерфейс під кожного члена сім’ї, пише MacRumors.

Конструкція, звук та адаптивний екран

Корпус нової моделі виготовлено з алюмінію та складається з купольної акустичної підставки та 7-дюймового сенсорного дисплея на сталевому шарнірі з можливістю регулювання нахилу. Екран Liquid Retina підтримує технологію True Tone, а діапазон яскравості від 0,3 до 500 ніт дозволяє комфортно користуватися пристроєм у повній темряві на приліжковій тумбочці.

У підставку вбудовано аудіосистему з підтримкою просторового звучання Spatial Audio: два широкосмугові динаміки, спрямований вниз сабвуфер та два пасивні випромінювачі для гасіння вібрацій. Пристрій підтримує функцію Handoff — щоб перенести музику з iPhone на смарт-дисплей, достатньо піднести смартфон до корпусу. Окрім настільної версії, у продаж надійде настінна модифікація зі спеціальним акустичним профілем та кріпленнями від Schneider Home.

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Apple Homeview підтримує безліч варіантів оформлення головного екрана Фото: Apple

Розпізнавання облич та інтелектуальні функції на кухні

Вбудована камера з функцією Center Stage відстежує положення людини під час відеодзвінків FaceTime і здатна розпізнавати до шести членів сім’ї. При наближенні конкретного мешканця HomeView автоматично перемикається з загального домашнього екрана на його особисті віджети, нагадування та повідомлення, зберігаючи конфіденційність особистих даних.

Інтерфейс дисплея Homeview адаптується залежно від відстані: якщо людина перебуває на іншому кінці кімнати, система показує великий годинник та іконки, а в міру наближення відкриває детальну інформацію. На екран можна вивести циферблати у стилі Apple Watch, фотографії, анімацію персонажа Снупі або трансляцію одразу з дев’яти камер відеоспостереження.

Функція "розумного шефа" в Apple Homeview Фото: Apple

Для кухні передбачено режим шеф-кухаря: прилад перетворює рецепти з Інтернету на покрокові підказки на екрані, контролює інгредієнти та встановлює таймери за голосовою командою.

Ціна:

Apple HomeView — 299 доларів.

Настільна версія доступна у сріблястому, сірому (Space Gray), бежевому (Starlight) та рожевому кольорах, а настінна модель вийде лише у сріблястому та сірому варіантах. Попередні замовлення стартують сьогодні, а відкритий продаж розпочнеться 13 листопада. На початку пристрій не продаватиметься в країнах Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що нова приставка Apple TV 4K четвертого покоління вже вийшла на ринок із новим чіпом та функціями штучного інтелекту.