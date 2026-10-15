Выходит стабильная версия HyperOS 4: какие смартфоны Xiaomi, Redmi ее получат и когда (фото)

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии HyperOS 4 в Китае. Обновлению предшествовало несколько месяцев бета-тестирования, и многие владельцы совместимых устройств уже получили официальное уведомление о доступности апдейта.

В число устройств, получающих обновление, входят модели серии Xiaomi 17 (за исключением Xiaomi 17 Max), Xiaomi 17T и 17T Pro, Redmi K100 Pro / Max, Redmi K90 / Pro Max, а также планшеты Xiaomi Pad 8 / Pro, сообщает gizmochina.com.

Что изменилось "под капотом"

Что касается внутренних изменений, Xiaomi внедрила две новые технологии в собственное ядро ​​HyperCore: расчет нагрузки и предварительную загрузку данных в память (memory preloading). Кроме того, для приложений в среде HyperCore OS была создана отдельная среда выполнения (runtime environment), что позволяет системе более эффективно распределять ресурсы на самом низком уровне. Ядро HyperCore было впервые представлено в HyperOS 2, и данное обновление развивает эти наработки.

Видео дня

Бета-тестирование HyperOS 4 в Китае стартовало 14 августа, а в сентябре к нему присоединились пользователи по всему миру. Многие поклонники Xiaomi, принявшие участие в раннем тестировании, уже поделились своими впечатлениями в сети.

Смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Чаще всего пользователи отмечают возросшую скорость работы: переходы между страницами стали быстрыми и плавными, а задержки, встречавшиеся в предыдущей версии, практически исчезли.

Изменился и интерфейс: Xiaomi убрала множество излишних декоративных анимаций и перегруженных элементов, благодаря чему система стала выглядеть более лаконично и просто. По отзывам пользователей, такой интерфейс меньше утомляет глаза при длительном использовании смартфона.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Когда выйдет глобальная версия

На данный момент стабильная версия доступна только в Китае. Xiaomi пока не объявила точные сроки выхода обновления для глобального рынка, однако компания уже расширила программу бета-тестирования, включив в нее вторую волну устройств: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro.

Ранее писали о том, какие смартфоны Samsung стоят дешевле 200 долларов в 2026 году. Samsung Galaxy A16, Galaxy A17, Galaxy A37, а также пару моделей серии S можно найти по бросовым ценам.