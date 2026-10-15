Выходит стабильная версия HyperOS 4: какие смартфоны Xiaomi, Redmi ее получат и когда (фото)
Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии HyperOS 4 в Китае. Обновлению предшествовало несколько месяцев бета-тестирования, и многие владельцы совместимых устройств уже получили официальное уведомление о доступности апдейта.
В число устройств, получающих обновление, входят модели серии Xiaomi 17 (за исключением Xiaomi 17 Max), Xiaomi 17T и 17T Pro, Redmi K100 Pro / Max, Redmi K90 / Pro Max, а также планшеты Xiaomi Pad 8 / Pro, сообщает gizmochina.com.
Что изменилось "под капотом"
Что касается внутренних изменений, Xiaomi внедрила две новые технологии в собственное ядро HyperCore: расчет нагрузки и предварительную загрузку данных в память (memory preloading). Кроме того, для приложений в среде HyperCore OS была создана отдельная среда выполнения (runtime environment), что позволяет системе более эффективно распределять ресурсы на самом низком уровне. Ядро HyperCore было впервые представлено в HyperOS 2, и данное обновление развивает эти наработки.
Бета-тестирование HyperOS 4 в Китае стартовало 14 августа, а в сентябре к нему присоединились пользователи по всему миру. Многие поклонники Xiaomi, принявшие участие в раннем тестировании, уже поделились своими впечатлениями в сети.
Чаще всего пользователи отмечают возросшую скорость работы: переходы между страницами стали быстрыми и плавными, а задержки, встречавшиеся в предыдущей версии, практически исчезли.
Изменился и интерфейс: Xiaomi убрала множество излишних декоративных анимаций и перегруженных элементов, благодаря чему система стала выглядеть более лаконично и просто. По отзывам пользователей, такой интерфейс меньше утомляет глаза при длительном использовании смартфона.
Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?
Когда выйдет глобальная версия
На данный момент стабильная версия доступна только в Китае. Xiaomi пока не объявила точные сроки выхода обновления для глобального рынка, однако компания уже расширила программу бета-тестирования, включив в нее вторую волну устройств: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro.
Ранее писали о том, какие смартфоны Samsung стоят дешевле 200 долларов в 2026 году. Samsung Galaxy A16, Galaxy A17, Galaxy A37, а также пару моделей серии S можно найти по бросовым ценам.