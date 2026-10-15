Виходить стабільна версія HyperOS 4: які смартфони Xiaomi та Redmi її отримають і коли (фото)

Компанія Xiaomi розпочала розповсюдження стабільної версії HyperOS 4 у Китаї. Цьому оновленню передувало кілька місяців бета-тестування, і багато власників сумісних пристроїв уже отримали офіційне повідомлення про доступність оновлення.

До переліку пристроїв, які отримають оновлення, входять моделі серії Xiaomi 17 (за винятком Xiaomi 17 Max), Xiaomi 17T і 17T Pro, Redmi K100 Pro / Max, Redmi K90 / Pro Max, а також планшети Xiaomi Pad 8 / Pro, повідомляє gizmochina.com.

Що змінилося "під капотом"

Що стосується внутрішніх змін, компанія Xiaomi впровадила дві нові технології у власне ядро HyperCore: розрахунок навантаження та попереднє завантаження даних у пам’ять (memory preloading). Крім того, для додатків у середовищі HyperCore OS було створено окреме середовище виконання (runtime environment), що дозволяє системі ефективніше розподіляти ресурси на найнижчому рівні. Ядро HyperCore було вперше представлено в HyperOS 2, і це оновлення розвиває ці напрацювання.

Видео дня

Бета-тестування HyperOS 4 у Китаї розпочалося 14 серпня, а у вересні до нього долучилися користувачі з усього світу. Багато шанувальників Xiaomi, які взяли участь у ранньому тестуванні, вже поділилися своїми враженнями в мережі.

Смартфони Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Найчастіше користувачі відзначають підвищення швидкості роботи: переходи між сторінками стали швидкими та плавними, а затримки, що траплялися в попередній версії, практично зникли.

Змінився й інтерфейс: Xiaomi прибрала безліч зайвих декоративних анімацій та перевантажених елементів, завдяки чому система стала виглядати лаконічніше та простіше. За відгуками користувачів, такий інтерфейс менше втомлює очі під час тривалого користування смартфоном.

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Коли вийде глобальна версія

Наразі стабільна версія доступна лише в Китаї. Xiaomi поки що не оголосила точні терміни виходу оновлення для глобального ринку, проте компанія вже розширила програму бета-тестування, включивши до неї другу хвилю пристроїв: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro.

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