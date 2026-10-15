Третья презентация Apple уже этой осенью: топ лучших новинок октября (фото)

Apple готовит третью волну осенних премьер. В конце месяца ожидаются старт продаж складного iPhone Duo, сенсорный MacBook Pro с OLED-экраном и мощные компьютеры Mac на чипах M6.

Инсайдеры рассказали про все ближайшие анонсы калифорнийского IT-гиганта, пишет MacRumors.

График релизов Apple на вторую половину октября

Календарь, согласно утечкам, предусматривает следующие гаджеты:

16 октября: старт предзаказов на складной смартфон iPhone Duo.

старт предзаказов на складной смартфон iPhone Duo. 23 октября: iPhone Duo поступит в продажу в странах первой волны, выйдет iOS 27.1.

iPhone Duo поступит в продажу в странах первой волны, выйдет iOS 27.1. 27 октября: дебютирует MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем, 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6, моноблок iMac (M6) и планшет iPad mini 8.

дебютирует MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем, 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6, моноблок iMac (M6) и планшет iPad mini 8. 30 октября (или накануне): релиз стабильных версий iOS 27.2, iPadOS 27.2 и macOS 27.2, а также начало продаж умной колонки HomePod mini 2.

релиз стабильных версий iOS 27.2, iPadOS 27.2 и macOS 27.2, а также начало продаж умной колонки HomePod mini 2. Конец октября: появление в магазинах Mac Studio с 512 ГБ объединенной оперативной памяти.

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iPad mini 8-го поколения получит OLED-дисплей и свежий процессор (иллюстративное фото) Фото: Mashable

Чем удивит ближайшая презентация Apple

По данным Bloomberg, 27 и 28 октября Apple проведет в Лос-Анджелесе мероприятия для блогеров и журналистов, чтобы показать новые компьютеры. Публичный анонс новинок пройдет в рамках пресс-релизов на сайте Apple Newsroom и роликов на YouTube.

Главное событие этого месяца — MacBook Pro с сенсорной OLED-матрицей — первый ноутбук бренда с тачскрином. Некоторые детали про него сообщались ранее.

Дизайн впервые с 2021 года заметно обновят. Лэптоп станет легче предшественников, а оснастят его процессорами M5 Pro либо M5 Max, в зависимости от версии. Компания будет позиционировать ноутбук как "touch-friendly", но не "touch-first". Это значит, что поддержка сенсорного ввода — это просто опция, способна упростить креативный процесс, но клавиатура остается в приоритете. Не исключено, что систему macOS снабдят некоторыми адаптациями под тачскрин, чтобы управление пальцами стало удобнее.

Разумеется, главные преимущества OLED-панели — глубокий черный цвет и идеальный контраст, за счет чего производимый и потребляемый контент на ноутбуке будет смотреться эффектнее.

Параллельно компания обновит 24-дюймовый моноблок iMac и базовый 14-дюймовый MacBook Pro, переведя их на чипы свежего поколения Apple M6.

Компактный планшет iPad mini 8 также, по слухам, получит OLED-экран и мощный 2-нм процессор A20 Pro. Предварительные заказы на новые компьютеры откроются в день анонса, а доставка заказов начнется с 6 ноября.

Ранее сообщалось, что вышел достойный конкурент MacBook Air на Windows.