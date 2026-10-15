Третя презентація Apple вже цієї осені: топ найкращих новинок жовтня (фото)

Apple готує третю хвилю осінніх прем'єр. Наприкінці місяця очікується початок продажів складаного iPhone Duo, сенсорного MacBook Pro з OLED-екраном та потужних комп'ютерів Mac на базі чіпів M6.

Інсайдери розповіли про всі найближчі анонси каліфорнійського ІТ-гіганта, пише MacRumors.

Графік випусків Apple на другу половину жовтня

Згідно з витоками інформації, у календарі передбачено такі гаджети:

16 жовтня: початок попередніх замовлень на складаний смартфон iPhone Duo.

початок попередніх замовлень на складаний смартфон iPhone Duo. 23 жовтня: iPhone Duo надійде у продаж у країнах першої хвилі, вийде iOS 27.1.

iPhone Duo надійде у продаж у країнах першої хвилі, вийде iOS 27.1. 27 жовтня: дебютує MacBook Pro з сенсорним OLED-дисплеєм, 14-дюймовий MacBook Pro на чіпі M6, моноблок iMac (M6) і планшет iPad mini 8.

дебютує MacBook Pro з сенсорним OLED-дисплеєм, 14-дюймовий MacBook Pro на чіпі M6, моноблок iMac (M6) і планшет iPad mini 8. 30 жовтня (або напередодні): випуск стабільних версій iOS 27.2, iPadOS 27.2 та macOS 27.2, а також початок продажів розумної колонки HomePod mini 2.

випуск стабільних версій iOS 27.2, iPadOS 27.2 та macOS 27.2, а також початок продажів розумної колонки HomePod mini 2. Кінець жовтня: поява в магазинах Mac Studio з 512 ГБ об’єднаної оперативної пам’яті.

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iPad mini 8-го покоління отримає OLED-дисплей та новий процесор (ілюстративне фото) Фото: Mashable

Чим здивує найближча презентація Apple

За даними Bloomberg, 27 та 28 жовтня Apple проведе в Лос-Анджелесі заходи для блогерів та журналістів, щоб продемонструвати нові комп’ютери. Публічний анонс новинок відбудеться у рамках прес-релізів на сайті Apple Newsroom та відеороликів на YouTube.

Головна подія цього місяця — MacBook Pro із сенсорною OLED-матрицею — перший ноутбук цього бренду з тачскріном. Деякі подробиці про нього вже повідомлялися раніше.

Дизайн вперше з 2021 року зазнає помітного оновлення. Ноутбук стане легшим за своїх попередників, а його оснастять процесорами M5 Pro або M5 Max, залежно від версії. Компанія позиціонуватиме ноутбук як "touch-friendly", але не "touch-first". Це означає, що підтримка сенсорного введення — це просто опція, здатна спростити творчий процес, але клавіатура залишається пріоритетом. Не виключено, що систему macOS доповнять деякими адаптаціями під тачскрін, щоб керування пальцями стало зручнішим.

Звісно, головні переваги OLED-панелі — глибокий чорний колір та ідеальний контраст, завдяки чому контент, що створюється та переглядається на ноутбуці, виглядатиме ефектніше.

Одночасно компанія оновить 24-дюймовий моноблок iMac та базову 14-дюймову модель MacBook Pro, перевівши їх на чіпи нового покоління Apple M6.

Компактний планшет iPad mini 8, за чутками, також отримає OLED-екран і потужний 2-нм процесор A20 Pro. Попередні замовлення на нові пристрої відкриються в день анонсу, а доставка замовлень розпочнеться з 6 листопада.

Раніше повідомлялося, що з’явився гідний конкурент MacBook Air на базі Windows.