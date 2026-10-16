"Google Переводчик" на Android получит новый дизайн: что изменится (фото)

Google начала распространять визуальный апдейт приложения Google Translate для смартфонов на базе Android. Программа получила увеличенное окно ввода текста, переработанную нижнюю панель навигации и стиль Material 3.

Новое оформление упрощает быстрый ввод скопированных фраз, но имеет свои компромиссы при повседневном использовании, пишет Android Headlines.

Новая панель навигации и кнопки

Главным внешним изменением стало крупное поле для ввода текста, оформленное в ярких синих оттенках последней версии Material 3 Expressive. Разработчики отказались от скрытых меню и вынесли ключевые инструменты прямо на главный экран.

Иконку рукописного ввода перенесли из выпадающего списка трех точек внутрь текстового окна, разместив ее рядом со значком микрофона. Кнопка быстрой вставки текста из буфера обмена переместилась в левую часть поля, что позволяет переводить скопированные фразы одним касанием. При этом базовые инструменты — перевод через камеру, голосовой режим беседы в реальном времени и вкладка языковой практики — сохранили свой прежний вид.

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Редизайн Google Переводчика Фото: Android Headlines

Недостатки новой компоновки и сроки появления

Увеличенное окно ввода текста принесло и минус. Из-за крупного блока полезное пространство экрана сократилось по вертикали. В результате подсказки ежедневных языковых упражнений и история недавних диалогов сместились вниз за пределы видимой зоны главного экрана, требуя дополнительной прокрутки.

Google распространяет новый интерфейс волнами на стороне своих серверов для устройств с версией приложения 10.39.34.99 и новее. Апдейт станет доступен всем пользователям постепенно в течение ближайших недель.

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