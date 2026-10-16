Лучшие наушники для Android-смартфонов: названа модель с отличной совместимостью (фото)

Наушники Google Pixel Buds Pro 2 обеспечивают эффективное шумоподавление, качественный звук, интеграцию с Gemini и ряд функций Google, доступных большинству пользователей Android, а не только владельцам смартфонов Pixel.

Владельцам Android-смартфонов, которые в 2026 году ищут беспроводные внутриканальные наушники, эксперты портала ZDNet советуют обратить внимание на Google Pixel Buds Pro 2.

Большинство современных наушников, совместимых с Android, требуют взаимодействия на аппаратном уровне, тогда как Pixel Buds Pro 2 легко интегрируются со смартфоном на базе Android через аккаунт Google. Для этого требуется лишь приложение Pixel Buds.

Google Pixel Buds Pro 2 Фото: Google

Pixel Buds Pro 2 поддерживают новейшие аудиотехнологии Bluetooth, включая Auracast и кодек Bluetooth LC3. Эксперты также отметили качественное активное шумоподавление (ANC), функции для здоровья слуха, интеграцию с Gemini и защиту по стандарту IP54.

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Аккумулятор Pixel Buds Pro 2 рассчитан на 30 часов работы с зарядным чехлом при включенной функции ANC. Без чехла наушники могут проработать до 8 часов. Аккумулятор поддерживает зарядку через USB-C и беспроводную зарядку.

Цена Google Pixel Buds Pro 2 в Украине — от 7 799 грн до 15 899 грн.

Google Pixel Buds Pro 2 Фото: Google

Напомним, что компания Oppo представила бюджетные беспроводные наушники Enco Air4s с активным шумоподавлением.

Фокус также сообщал, что Sony недавно выпустила наушники среднего класса WH-CH730N с флагманскими функциями.