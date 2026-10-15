Качественные наушники Sony по разумной цене: эксперт посоветовал модель на 2026–2027 годы (фото)

В сентябре 2026 года вышли наушники Sony WH-CH730N, отличающиеся приличным набором функций, качественным звуком, а также хорошим соотношением цены и качества.

Sony WH-CH730N могут стать идеальным выбором для пользователей, которые ищут доступные беспроводные наушники с дизайном и функциями, присущими флагманским моделям. К такому выводу пришел эксперт портала TechRadar Гарри Падоан по результатам тестирования.

Звук Sony WH-CH730N

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

По словам Падоана, предустановленные настройки Sony WH-CH730N обеспечивают несколько несбалансированное звучание с ограниченной звуковой сценой, однако это легко исправить с помощью приложения Sound Connect. Эксперт советует переключиться на Clear EQ или создать собственную настройку.

Тесты показали, что наушники Sony WH-CH730N ориентированы на низкие частоты, что обеспечивает хорошее звучание для целого ряда музыкальных жанров. При этом басы звучат сбалансированно, никогда не заглушая вокал или высокие ударные.

Видео дня

Автор отметил, что Sony WH-CH730N не могут похвастаться профессиональным разделением инструментов, как в флагманских наушниках Sony. Тем не менее, они обеспечивают превосходную четкость и баланс за свою цену.

ANC

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

Для шумоподавления в Sony WH-CH730N используется в общей сложности четыре микрофона, что не так уж много для наушников 2026 года. Падоан отметил, что они хорошо подавляют резкие внешние звуки, такие как грохот транспорта, однако в офисе слышались стук клавиатуры и голоса, даже во время прослушивания музыки на громкости свыше 50%.

"Если вы просто хотите немного приглушить звуки окружающего мира, эти наушники с этим справятся, но если вы хотите полностью отгородиться от внешнего мира, вам, возможно, этого будет недостаточно", — подытожил эксперт.

Аккумулятор

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

Наушники Sony WH-CH730N обеспечивают 50 часов автономной работы от аккумулятора с включенным активным шумоподавлением и до 75 часов с выключенным ANC. Это более чем вдвое больше, чем может предложить премиальная модель Sony 1000X The Collexion.

Функционал

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

Большинство функций Sony WH-CH730N доступно в приложении Sony Sound Connect, которое оказалось довольно простым в использовании. Падоан отметил функцию масштабирования DSEE для улучшения качества файлов низкого качества, а также хорошо настраиваемый эквалайзер.

Другие полезные функции Sony Sound Connect включают возможность изменять режимы работы аккумулятора, настройку кнопки шумоподавления, активацию голосового помощника и переключение между устройствами в рамках многоточечного подключения.

Цена Sony WH-CH730N в Украине — от 4 956 грн до 5 918 грн.

Напомним, что компания Bose представила первые за 11 лет проводные наушники с ANC под названием Noise Cancelling Wired Earbuds.

Фокус также сообщал, что Samsung официально анонсировала свои первые открытые наушники Galaxy Buds On.