Якісні навушники Sony за розумну ціну: експерт порадив варіант на 2026-2027 роки (фото)

У вересні 2026 року вийшли навушники Sony WH-CH730N, що вирізняються пристойним набором функцій, якісним звуком, а також хорошим співвідношенням ціни та якості.

Sony WH-CH730N можуть бути ідеальним вибором для користувачів, які шукають доступні бездротові навушники з дизайном та функціями, притаманними флагманським моделям. Такого висновку дійшов експерт порталу TechRadar Гаррі Падоан за результатами тестування.

Звук Sony WH-CH730N

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

За словами Падоана, попередні налаштування Sony WH-CH730N забезпечують дещо незбалансоване звучання з обмеженою звуковою сценою, однак це можна легко поправити за допомогою застосунку Sound Connect. Експерт радить перемкнутися на Clear EQ або створити власне налаштування.

Тести показали, що Sony WH-CH730N орієнтовані на низькі частоти, що забезпечує хороше звучання для низки жанрів. При цьому баси звучать контрольовано, ніколи не заглушаючи вокал чи вищі ударні.

Видео дня

Автор наголосив, що Sony WH-CH730N не можуть похвалитися професійним розділенням інструментів, як у флагманських навушниках Sony. Тим не менш вони пропонують чудову чіткість та баланс за свою ціну.

ANC

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

Для шумозаглушення Sony WH-CH730N використовують загалом чотири мікрофони, що не дуже багато для навушників 2026 року. Падоан зазначив, що вони добре приглушують різкі зовнішні звуки, такі як гуркіт транспорту, однак в офісі було чутно стукіт клавіатури та голоси, навіть під час прослуховування музики на гучності понад 50%.

"Якщо ви просто хочете трохи приглушити звуки навколишнього світу, ці навушники з цим впораються, але якщо ви хочете повністю відгородитися від зовнішнього світу, вам, можливо, цього буде замало", — підсумував експерт.

Акумулятор

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

Sony WH-CH730N витримують 50 годин автономної роботи від батареї з увімкненим активним шумозаглушенням і до 75 годин з вимкненим ANC. Це більш ніж удвічі більше, ніж може запропонувати преміальна модель Sony 1000X The Collexion.

Функціонал

Sony WH-CH730N Фото: TechRadar

Більшість функцій Sony WH-CH730N можна знайти в застосунок Sony Sound Connect, який виявився доволі простим у використанні. Падоан відзначив масштабування DSEE для покращення файлів низької якості та добре налаштовуваний еквалайзер.

Інші корисні можливості Sony Sound Connect включають можливість змінювати режими роботи акумулятора, налаштування кнопки шумозаглушення, активація голосового помічника та перемикання між пристроями в межах багатоточкового підключення.

Ціна Sony WH-CH730N в Україні — від 4 956 грн до 5 918 грн.

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