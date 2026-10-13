Bose випустила дротові навушники з ANC: перші враження від новинки 2026 року (фото)

Наприкінці вересня 2026 року Bose представила Noise Cancelling Wired Earbuds, які стали першими за 11 років провідними внутрішньоканальними навушники компанії з активним шумозаглушенням (ANC).

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds з’явились на хвилі популярності дротових навушників серед молодих людей, в тому числі серед знаменитостей. Першими враженнями від тестування новинки поділився експерт порталу WIRED Гаррі Рабіновіц.

Експерт зазначив, що навушники, які йому вдалось випробувати, технічно є прототипом на пізній стадії, а не кінцевим продуктом. Як і будь-яка дротова модель, вони не мають акумулятора, не підтримують жодних застосунків та не мають затримки, притаманної багатьом бездротовим навушникам.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Wired

Що стосується якості звуку та ANC, на думку Рабіновіца, Bose Noise Cancelling перевершують дешевші дротові пари, такі як Apple EarPods. Автор відзначив чітку деталізацію на низьких, середніх та високих частотах, а також пристойну ізоляцію шуму.

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Єдиним недоліком навушників експерт вважає дещо важкувату центральну панель керування з кнопками. За його словами, ця панель відчутно тягне кабель вниз, що трохи дратує. Сам кабель доволі товстий та має преміальний вигляд.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Wired

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Комплект Bose Noise Cancelling Wired Earbuds включає м’який чохол та знімні силіконові стабілізатори у формі крилець. Навушники пропонуються в чорному, білому та лімітованому м’ятному кольорах. Очікується, що вони офіційно надійдуть у продаж 15 жовтня.

Стартова ціна Bose Noise Cancelling Wired Earbuds — 99 доларів (близько 4 465 грн).

Чохол Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Wired

Нагадаємо, раніше оглядач Гаррі Падоан випробував дротові навушники Noble Audio Vanguard.

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