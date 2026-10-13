Bose выпустила проводные наушники с ANC: первые впечатления от новинки 2026 года (фото)

В конце сентября 2026 года компания Bose представила Noise Cancelling Wired Earbuds, которые стали первыми за 11 лет проводными внутриканальными наушниками компании с активным шумоподавлением (ANC).

Проводные наушники Bose Noise Cancelling Wired Earbuds появились на волне популярности проводных наушников среди молодежи, в том числе среди знаменитостей. Первыми впечатлениями от тестирования новинки поделился эксперт портала WIRED Гарри Рабинович.

Эксперт отметил, что наушники, которые ему удалось опробовать, технически являются прототипом на поздней стадии разработки, а не конечным продуктом. Как и любая проводная модель, они не имеют аккумулятора, не поддерживают никаких приложений и не имеют задержки, присущей многим беспроводным наушникам.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Wired

Что касается качества звука и активного шумоподавления (ANC), по мнению Рабиновица, наушники Bose Noise Cancelling превосходят более дешевые проводные модели, такие как Apple EarPods. Автор отметил четкую детализацию на низких, средних и высоких частотах, а также приличную шумоизоляцию.

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Единственным недостатком наушников эксперт считает несколько тяжеловатую центральную панель управления с кнопками. По его словам, эта панель заметно тянет кабель вниз, что немного раздражает. Сам кабель довольно толстый и выглядит престижно.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Wired

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В комплект проводных наушников Bose Noise Cancelling Wired Earbuds входят мягкий чехол и съемные силиконовые стабилизаторы в форме крылышек. Наушники доступны в черном, белом и лимитированном мятном цветах. Ожидается, что они официально поступят в продажу 15 октября.

Стартовая цена Bose Noise Cancelling Wired Earbuds — 99 долларов (около 4 465 грн).

Чехол для Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: Wired

Напомним, ранее обозреватель Гарри Падоан протестировал проводные наушники Noble Audio Vanguard.

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