Недорогие наушники с активным шумоподавлением: сколько стоит новинка Oppo (фото)

Компания Oppo представила доступные беспроводные наушники Enco Air4s, которые поддерживают активное шумоподавление (ANC) и обеспечивают до 43 часов автономной работы.

Наушники Oppo Enco Air4s уже поступили в продажу в Китае, тогда как глобальная или европейская версия может быть представлена позже. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Oppo Enco Air4s обеспечивают ANC до 32 дБ, что, по данным Oppo, должно подавлять повседневные звуки, такие как разговоры, шум транспорта и фоновая музыка. Также доступен режим прозрачности, который позволяет слышать окружающую обстановку, не снимая наушники.

Oppo Enco Air4s Фото: Oppo

Для телефонных звонков в Oppo Enco Air4s используются два микрофона в сочетании с ИИ-алгоритмами для подавления фонового шума и распознавания голоса. По данным производителя, эта система обеспечивает четкость голоса даже в шумной обстановке.

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Oppo обещает до 43 часов воспроизведения музыки вместе с зарядным чехлом. Каждый наушник обеспечивает до 12 часов работы без активного шумоподавления и до 8 часов с включенной функцией ANC.

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Oppo Enco Air4s прошли ряд испытаний на прочность, включая воздействие температур до 55 °C, более 20 000 циклов открытия и закрытия зарядного чехла, а также падения с высоты 1,5 метра для чехла и 1,8 метра для наушников. Кроме того, наушники имеют класс защиты от пыли и воды IP55.

Стартовая цена Oppo Enco Air4s — 26 долларов (около 1 166 грн).

Напомним, что новые наушники Sony WH-CH730N обладают рядом флагманских характеристик при относительно доступной цене.

Фокус также сообщал, что компания Bose впервые за 11 лет выпустила проводные наушники с поддержкой ANC.