Недорогі навушники з активним шумозаглушенням: скільки коштує новинка Oppo (фото)

Компанія Oppo представила доступні бездротові навушники Enco Air4s, які підтримують активне шумозаглушення (ANC) та витримують до 43 годин роботи від акумулятора.

Навушники Oppo Enco Air4s вже вийшли в Китаї, тоді як глобальна або європейська версія може бути представлена згодом. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Oppo Enco Air4s пропонують ANC до 32 дБ, що, за даними Oppo, має приглушити повсякденні звуки, такі як розмови, шум транспорту та фонова музика. Також доступний режим прозорості, який дозволяє чути навколишнє середовище, не знімаючи навушники.

Oppo Enco Air4s Фото: Oppo

Для телефонних дзвінків Oppo Enco Air4s використовують два мікрофони разом із ШІ-алгоритмами для зменшення фонового шуму та розпізнавання голосу. За даними виробника, ця система робить голос чітким навіть у галасливому середовищі.

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Oppo обіцяє до 43 годин відтворення музики разом з зарядним футляром. Кожен навушник забезпечує до 12 годин роботи без активного шумозаглушення та до 8 годин з увімкненим ANC.

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Oppo Enco Air4s пройшли низку випробувань на міцність, включаючи вплив температур до 55°C, понад 20 000 циклів відкриття та закриття зарядного кейса, а також падіння з висоти 1,5 метра для кейса та 1,8 метра для навушників. Окрім того, навушники мають клас захисту від пилу та води IP55.

Стартова ціна Oppo Enco Air4s — 26 доларів (близько 1 166 грн).

Нагадаємо, нові навушники Sony WH-CH730N пропонують низку флагманських характеристик за відносно доступну ціну.

Фокус також повідомляв, що компанія Bose вперше за 11 років випустила дротові навушники з підтримкою ANC.