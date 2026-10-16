Найкращі навушники для Android-смартфонів: названо модель з чудовою сумісністю (фото)
Навушники Google Pixel Buds Pro 2 пропонують ефективне шумозаглушення, якісний звук, інтеграцію з Gemini та низку функцій Google, доступних більшості користувачів Android, а не лише власникам смартфонів Pixel.
Власникам Android-смартфонів, які шукають бездротові внутрішньоканальні навушники у 2026 році, експерти порталу ZDNet радять звернути увагу на Google Pixel Buds Pro 2.
Більшість сучасних навушників, сумісних з Android, потребують взаємодії на апаратному рівні, тоді як Pixel Buds Pro 2 легко інтегруються зі смартфоном на базі Android через обліковий запис Google. Для цього потрібен лише застосунок Pixel Buds.
Pixel Buds Pro 2 підтримують найновіші аудіотехнології Bluetooth, включаючи Auracast та кодек Bluetooth LC3. Експерти також відзначили якісне активне шумозаглушення (ANC), функції для здоров'я слуху, інтеграцію з Gemini та захист за стандартом IP54.
Які беспровідні навушники ви носите?
Аккумулятор Pixel Buds Pro 2 розрахований на 30 годин із зарядним футляром з увімкненим ANC. Без футляра навушники можуть протриматися до 8 годин. Батарея підтримує зарядку через USB-C та бездротовим методом.
- Ціна Google Pixel Buds Pro 2 в Україні — від 7 799 грн до 15 899 грн.
Нагадаємо, Oppo представила бюджетні бездротові навушники Enco Air4s з активним шумозаглушенням.
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