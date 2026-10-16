"Google Перекладач" для Android отримає новий дизайн: що зміниться (фото)

Google почала розповсюджувати візуальне оновлення додатка Google Translate для смартфонів на базі Android. Додаток отримав збільшене вікно введення тексту, оновлену нижню панель навігації та стиль Material 3.

Новий дизайн спрощує швидке введення скопійованих фраз, але має свої недоліки у повсякденному використанні, пише Android Headlines.

Нова панель навігації та кнопки

Головною зовнішньою зміною стало велике поле для введення тексту, оформлене у яскравих синіх відтінках останньої версії Material 3 Expressive. Розробники відмовилися від прихованих меню та розмістили основні інструменти безпосередньо на головному екрані.

Піктограму рукописного введення перемістили зі списку, що відкривається трьома крапками, всередину текстового вікна, розмістивши її поруч із піктограмою мікрофона. Кнопка швидкого вставлення тексту з буфера обміну перемістилася в ліву частину поля, що дозволяє вставляти скопійовані фрази одним дотиком. При цьому основні інструменти — переклад за допомогою камери, голосовий режим розмови в реальному часі та вкладка мовної практики — зберегли свій колишній вигляд.

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Редизайн Google Перекладача Фото: Android Headlines

Недоліки нової компоновки та терміни виходу на ринок

Збільшене вікно введення тексту мало й свої недоліки. Через великий блок корисний простір екрана зменшився по вертикалі. У результаті підказки щоденних мовних вправ та історія недавніх діалогів змістилися вниз за межі видимої зони головного екрана, що вимагає додаткового прокручування.

Google поступово впроваджує новий інтерфейс на своїх серверах для пристроїв із версією додатка 10.39.34.99 та новішими. Оновлення стане доступним для всіх користувачів поступово протягом найближчих тижнів.

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