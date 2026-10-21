Популярный обогреватель до 5000 грн: какая модель пользуется спросом в Украине (фото)

Керамический тепловентилятор Philips CX5120/11 быстро нагревает помещение, поддерживает управление через смартфон и оснащен рядом функций безопасности.

Поскольку в 2026 году модель Philips CX5120/11 пользуется популярностью среди украинцев, Фокус решил собрать основные характеристики этого обогревателя и отзывы покупателей.

Характеристики Philips CX5120/11

Philips CX5120/11 Фото: Philips

Обогреватель Philips CX5120/11 оснащен керамическим PTC-нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый нагрев всего за 2 с. Он предлагает режимы мощности 1200 Вт и 2000 Вт, регулируя температуру в диапазоне от 1 до 37 °C с помощью встроенного термостата.

Philips CX5120/11 можно подключить к Wi-Fi и управлять им через мобильное приложение Air+. Это приложение позволяет задавать желаемую температуру, устанавливать таймер и активировать режим Auto Plus, в котором используются алгоритмы адаптивного энергосбережения.

Видео дня

Опрос Зарядную станцию какого бренда вы используете? Опрос открыт до EcoFlow Bluetti Anker Jackery Baseus Romoss Другой бренд Голосувати

Еще одним значительным преимуществом модели Philips CX5120/11 стала пятиступенчатая система защиты. Обогреватель изготовлен из огнестойких материалов, оснащен безопасной вилкой и защитой от перегрева при достижении 85 °C, а также автоматически отключается в случае опрокидывания или после 24 часов простоя. Заявленный уровень шума составляет около 40,5 дБ.

Отзывы пользователей

Philips CX5120/11 Фото: Philips

По словам владельцев, Philips CX5120/11 обогревает помещение площадью 20 кв. м буквально за 10–15 минут. Вращение вокруг собственной оси ускоряет равномерный прогрев комнаты. В то же время уровень шума многим кажется значительным.

Пользователи Philips CX5120/11 также часто отмечают высокие стандарты безопасности, что особенно важно, когда в доме есть маленькие дети или животные. Обогреватель не пересушивает воздух и удобен в транспортировке благодаря компактным габаритам и встроенной ручке.

Цена Philips CX5120/11 в Украине — от 4 808 грн.

Напомним, что в Украине пользуются спросом обогреватели таких брендов, как UFO, Electrolux и Xiaomi.

Фокус также писал о том, как выбрать зарядную станцию для обогревателя на случай отключений электричества.