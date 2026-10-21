Популярный обогреватель до 5000 грн: какая модель пользуется спросом в Украине (фото)
Керамический тепловентилятор Philips CX5120/11 быстро нагревает помещение, поддерживает управление через смартфон и оснащен рядом функций безопасности.
Поскольку в 2026 году модель Philips CX5120/11 пользуется популярностью среди украинцев, Фокус решил собрать основные характеристики этого обогревателя и отзывы покупателей.
Характеристики Philips CX5120/11
Обогреватель Philips CX5120/11 оснащен керамическим PTC-нагревательным элементом, который обеспечивает быстрый нагрев всего за 2 с. Он предлагает режимы мощности 1200 Вт и 2000 Вт, регулируя температуру в диапазоне от 1 до 37 °C с помощью встроенного термостата.
Philips CX5120/11 можно подключить к Wi-Fi и управлять им через мобильное приложение Air+. Это приложение позволяет задавать желаемую температуру, устанавливать таймер и активировать режим Auto Plus, в котором используются алгоритмы адаптивного энергосбережения.
Зарядную станцию какого бренда вы используете?
Еще одним значительным преимуществом модели Philips CX5120/11 стала пятиступенчатая система защиты. Обогреватель изготовлен из огнестойких материалов, оснащен безопасной вилкой и защитой от перегрева при достижении 85 °C, а также автоматически отключается в случае опрокидывания или после 24 часов простоя. Заявленный уровень шума составляет около 40,5 дБ.
Отзывы пользователей
По словам владельцев, Philips CX5120/11 обогревает помещение площадью 20 кв. м буквально за 10–15 минут. Вращение вокруг собственной оси ускоряет равномерный прогрев комнаты. В то же время уровень шума многим кажется значительным.
Пользователи Philips CX5120/11 также часто отмечают высокие стандарты безопасности, что особенно важно, когда в доме есть маленькие дети или животные. Обогреватель не пересушивает воздух и удобен в транспортировке благодаря компактным габаритам и встроенной ручке.
- Цена Philips CX5120/11 в Украине — от 4 808 грн.
Напомним, что в Украине пользуются спросом обогреватели таких брендов, как UFO, Electrolux и Xiaomi.
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