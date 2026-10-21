Популярний обігрівач до 5000 грн: яка модель користується попитом в Україні (фото)

Керамічний тепловентилятор Philips CX5120/11 швидко нагріває приміщення, підтримує керування черемх смартфон та оснащений низкою функцій безпеки.

Оскільки у 2026 році Philips CX5120/11 користується популярністю серед українців, Фокус вирішив зібрати ключові характеристики цього обігрівача та відгуки покупців.

Характеристики Philips CX5120/11

Philips CX5120/11 Фото: Philips

Обігрівач Philips CX5120/11 оснащений керамічним PTC-нагрівальним елементом, який обіцяє швидке нагрівання всього за 2 с. Він пропонує режими потужності на 1200 Вт і 2000 Вт, регулюючи температуру в діапазоні від 1 до 37°C за допомогою вбудованого термостата.

Philips CX5120/11 можна під'єднувати до Wi-Fi і керувати через мобільний застосунок Air+. Цей застосунок дозволяє задавати цільові температури, ставити таймер та активувати режим Auto Plus, у якому задіяні алгоритми адаптивного енергозбереження.

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Значною перевагою Philips CX5120/11 також стала п'ятиступенева система захисту. Обігрівач виготовлений з вогнестійких матеріалів, має безпечний штекер та захист від перегріву в разі досягнення 85°C, а також автоматично вимикається у разі перекидання або після 24 годин бездіяльності. Заявлений рівень шуму становить близько 40,5 дБ.

Відгуки користувачів

Philips CX5120/11 Фото: Philips

За словами власників, Philips CX5120/11 нагріває приміщення площею 20 кв. м буквально за 10–15 хвилин. Обертання навколо своєї осі пришвидшує рівномірний прогрів кімнати. Водночас рівень шуму багатьом здається значним.

Користувачі Philips CX5120/11 також часто відзначають високі стандарти безпеки, що особливо важливо коли вдома є маленькі діти чи тварини. Обігрівач не сильно пересушує повітря та зручно транспортуєтеся завдяки компактним габаритам та вбудованій ручці.

Ціна Philips CX5120/11 в Україні – від 4 808 грн.

Нагадаємо, в Україні користуються попитом обігрівачі від таких брендів, як UFO, Electrolux та Xiaomi.

Фокус також писав про те, як обрати зарядну станцію для обігрівача на випадок відключень світла.