Бюджетные смартфоны с большим объемом памяти до 512 ГБ: Samsung, Motorola, POCO (фото)

В обзоре представлены телефоны Samsung Galaxy A26 5G, Motorola Moto G Stylus и POCO M8.

Покупка бюджетного Android-смартфона вовсе не означает, что придется мириться с нехваткой места для хранения данных: некоторые недорогие модели предлагают весьма внушительный объем памяти, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy A26 5G

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G Фото: gsmarena.com

Стоимость Samsung Galaxy A26 5G составляет около 300 долларов, а во время распродаж цена может быть еще ниже. Пожалуй, это лучший смартфон Samsung в бюджетном ценовом сегменте в 2026 году: он оснащен емким аккумулятором, качественной камерой и встроенной памятью объемом 256 ГБ. В A26 5G также реализованы продвинутые функции на базе искусственного интеллекта от Samsung — например, "Ластик для объектов" (Object Eraser) и "Мои фильтры" (My Filters), что делает его одним из самых функциональных бюджетных устройств для редактирования изображений.

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В отличие от многих других бюджетных моделей, на Galaxy A26 5G распространяется гарантия Samsung: компания обещает выпускать обновления безопасности в течение 6 лет с даты официального выхода (28 марта 2025 года). Это означает, что A26 5G может оставаться актуальным до марта 2031 года — впечатляющий срок службы для смартфона дешевле 300 долларов. Даже у Android-устройств с самой длительной поддержкой этот период составляет максимум 7 лет; таким образом, покупка более дорогого смартфона лишь незначительно продлит срок его эксплуатации и не обязательно обеспечит больший объем памяти, чем предлагает эта бюджетная модель.

Технические характеристики:

ОС: Android 15.

Чип: Samsung Exynos 1380.

Оперативная память: 6 или 8 ГБ.

Встроенная память: 128 или 256 ГБ.

Поддержка карт памяти: microSD до 2 ТБ.

Дисплей: 6,7 дюймов, Super AMOLED, 2340 × 1080, 120 Гц.

Основная камера: 50 Мп.

Сверхширокоугольная камера: 8 Мп.

Макрокамера: 2 Мп.

Фронтальная камера: 13 Мп.

Аккумулятор: 5000 мА·ч.

Проводная зарядка: 25 Вт.

Motorola Moto G Stylus

Смартфон Motorola Moto G Stylus Фото: cnet.com

Motorola Moto G Stylus (2024) можно найти по цене менее 200 долларов — при этом устройство оснащено встроенной памятью объемом до 256 ГБ. Более новая модель, Motorola Moto G Stylus (2025), стоит 400 долларов, однако на нее часто действуют скидки, позволяющие приобрести смартфон за 300 долларов или даже дешевле. Помимо внушительного объема памяти, Moto G Stylus получил высокие оценки экспертов за качественный дисплей и впечатляющую производительность. Более того, Moto G Stylus (2025) — один из лучших бюджетных Android-смартфонов в преддверии 2027 года: в этом ценовом сегменте мало какие устройства могут предложить встроенный стилус и продвинутые функции на базе ИИ.

Впрочем, стоит упомянуть и о некоторых существенных недостатках, связанных с покупкой смартфонов Motorola. Во-первых, компания Motorola никогда не славилась качеством камер, и линейка Moto G Stylus — не исключение. Кроме того, Motorola обычно довольно быстро прекращает выпуск обновлений безопасности. Для модели Moto G Stylus 2024 года поддержка завершится в мае 2027 года, а для версии 2025 года — в марте 2028-го. Это отличные смартфоны за свою цену, но помните, что срок их безопасного использования ограничен.

Технические характеристики:

ОС: Android 15.

Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Оперативная память: 8 ГБ.

Встроенная память: 256 ГБ.

Поддержка карт памяти: microSD до 1 ТБ.

Дисплей: 6,7 дюймов, pOLED, 2712 × 1220, 120 Гц.

Основная камера: 50 Мп.

Сверхширокоугольная камера: 13 Мп.

Фронтальная камера: 32 Мп.

Аккумулятор: 5000 мА·ч.

Проводная зарядка: 68 Вт.

Беспроводная зарядка: 15 Вт.

POCO M8

Смартфон POCO M8 Фото: gsmarena.com

POCO M8 5G предлагает 512 ГБ встроенной памяти, как у более дорогих смартфонов. Однако продается он в бюджетном сегменте — до 300 долларов. Модель также получила AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5520 мА·ч.

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, а вот отдельного сверхширокоугольного модуля нет. Так что в качестве камерофона он не подойдет, но с остальными задачами справляется отлично благодаря процессору Snapdragon 6 Gen 3и операционной системе Android 15.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,77 дюйма, AMOLED, 120 Гц.

Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Оперативная память: 8 ГБ.

Встроенная память: 256 или 512 ГБ.

ОС: Android 15.

Основная камера: 50 Мп.

Фронтальная камера: 20 Мп.

Аккумулятор: 5520 мА·ч.

Зарядка: 45 Вт.

Ранее сообщали о том, что OnePlus 16 не будет доступен во всех странах. В топ лучших альтернатив вошли модели Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro и Samsung Galaxy S27.