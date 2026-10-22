Бюджетні смартфони з великим об"ємом пам"яті до 512 ГБ: Samsung, Motorola, POCO (фото)

У огляді представлені смартфони Samsung Galaxy A26 5G, Motorola Moto G Stylus та POCO M8.

Придбання бюджетного Android-смартфона зовсім не означає, що доведеться миритися з нестачею місця для зберігання даних: деякі недорогі моделі пропонують досить значний обсяг пам’яті, пише bgr.com.

Samsung Galaxy A26 5G

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G Фото: gsmarena.com

Вартість Samsung Galaxy A26 5G становить близько 300 доларів, а під час розпродажів ціна може бути ще нижчою. Мабуть, це найкращий смартфон Samsung у бюджетному ціновому сегменті у 2026 році: він оснащений ємним акумулятором, якісною камерою та вбудованою пам'яттю об'ємом 256 ГБ. У A26 5G також реалізовані просунуті функції на базі штучного інтелекту від Samsung — наприклад, "Ластик для об’єктів" (Object Eraser) та "Мої фільтри" (My Filters), що робить його одним із найфункціональніших бюджетних пристроїв для редагування зображень.

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На відміну від багатьох інших бюджетних моделей, на Galaxy A26 5G поширюється гарантія Samsung: компанія обіцяє випускати оновлення безпеки протягом 6 років з дати офіційного виходу (28 березня 2025 року). Це означає, що A26 5G може залишатися актуальним до березня 2031 року — вражаючий термін служби для смартфона, який коштує менше 300 доларів. Навіть у Android-пристроїв із найтривалішою підтримкою цей період становить максимум 7 років; отже, купівля дорожчого смартфона лише незначно подовжить термін його експлуатації й не обов’язково забезпечить більший обсяг пам’яті, ніж пропонує ця бюджетна модель.

Технічні характеристики:

ОС: Android 15.

Процесор: Samsung Exynos 1380.

Оперативна пам'ять: 6 або 8 ГБ.

Вбудована пам'ять: 128 або 256 ГБ.

Підтримка карт пам'яті: microSD до 2 ТБ.

Дисплей: 6,7 дюймів, Super AMOLED, 2340 × 1080, 120 Гц.

Основна камера: 50 Мп.

Надширококутна камера: 8 Мп.

Макрокамера: 2 Мп.

Фронтальна камера: 13 Мп.

Акумулятор: 5000 мА·год.

Провідна зарядка: 25 Вт.

Motorola Moto G Stylus

Смартфон Motorola Moto G Stylus Фото: cnet.com

Motorola Moto G Stylus (2024) можна знайти за ціною менше 200 доларів — при цьому пристрій оснащений вбудованою пам’яттю об’ємом до 256 ГБ. Новіша модель, Motorola Moto G Stylus (2025), коштує 400 доларів, однак на неї часто діють знижки, що дозволяють придбати смартфон за 300 доларів або навіть дешевше. Окрім значного обсягу пам’яті, Moto G Stylus отримав високі оцінки експертів за якісний дисплей та вражаючу продуктивність. Більше того, Moto G Stylus (2025) — один із найкращих бюджетних Android-смартфонів напередодні 2027 року: у цьому ціновому сегменті мало які пристрої можуть запропонувати вбудований стилус і просунуті функції на базі ШІ.

Втім, варто згадати й про деякі суттєві недоліки, пов’язані з придбанням смартфонів Motorola. По-перше, компанія Motorola ніколи не славилася якістю камер, і лінійка Moto G Stylus — не виняток. Крім того, Motorola зазвичай досить швидко припиняє випуск оновлень безпеки. Для моделі Moto G Stylus 2024 року підтримка завершиться у травні 2027 року, а для версії 2025 року — у березні 2028-го. Це чудові смартфони за свою ціну, але пам’ятайте, що термін їхнього безпечного використання обмежений.

Технічні характеристики:

ОС: Android 15.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

Вбудована пам'ять: 256 ГБ.

Підтримка карт пам'яті: microSD до 1 ТБ.

Дисплей: 6,7 дюймів, pOLED, 2712 × 1220, 120 Гц.

Основна камера: 50 Мп.

Надширококутна камера: 13 Мп.

Фронтальна камера: 32 Мп.

Акумулятор: 5000 мА·год.

Провідна зарядка: 68 Вт.

Бездротова зарядка: 15 Вт.

POCO M8

Смартфон POCO M8 Фото: gsmarena.com

POCO M8 5G має 512 ГБ вбудованої пам'яті, як і дорожчі смартфони. Однак він продається в бюджетному сегменті — до 300 доларів. Модель також отримала AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та акумулятор на 5520 мА·год.

Основна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором, а ось окремого надширококутного модуля немає. Тож як камерофон він не підійде, але з іншими завданнями справляється чудово завдяки процесору Snapdragon 6 Gen 3 та операційній системі Android 15.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,77 дюйма, AMOLED, 120 Гц.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

Вбудована пам'ять: 256 або 512 ГБ.

ОС: Android 15.

Основна камера: 50 Мп.

Фронтальна камера: 20 Мп.

Акумулятор: 5520 мА·год.

Зарядка: 45 Вт.

Раніше повідомлялося, що OnePlus 16 не буде доступний у всіх країнах. До списку найкращих альтернатив увійшли моделі Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro та Samsung Galaxy S27.