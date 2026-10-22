Samsung против LG: какой бренд выпускает лучшие телевизоры. Мнение экспертов (фото)

Samsung и LG доминируют на рынке телевизоров с функцией Smart TV, однако их программные платформы имеют свои особенности. Узнайте, что думают эксперты об ИИ, интерфейсах и удобстве использования.

Сегодня сложно найти новый телевизор от крупного бренда, который не был бы "умным" (Smart TV). Некоторые пользователи предпочитают подключать к телевизору отдельные стриминговые устройства, в то время как другие предпочитают полагаться на встроенные возможности самого ТВ, пишет slashgear.com.

У каждого производителя есть собственная операционная система и набор функций. И хотя по своим базовым возможностям они во многом схожи, эксперты все же имеют свое мнение о том, чей функционал Smart TV лучше — даже если разница между ними невелика. В этом обзоре авторы рассмотрели, что предлагают Samsung и LG. Операционные системы обеих компаний пользуются популярностью, однако у экспертов есть свои соображения по самым разным аспектам: от оформления главного экрана и меню настроек до возможностей голосовых помощников и параметров изображения, влияющих на работу функций Smart TV.

Видео дня

Телевизор Samsung 43QN90F Фото: Samsung

Интерфейс и удобство использования Smart TV

И Samsung, и LG используют собственные операционные системы для реализации функций Smart TV. У Samsung это Tizen, а у LG — webOS. Возможно, вы уже знакомы с этими системами: обе компании предоставляют лицензии на их использование другим, менее крупным производителям телевизоров. По большому счету, обе ОС очень похожи как по функционалу, так и по внешнему виду. В каждой из них есть главный экран, откуда можно перейти к различным приложениям, увидеть недавно просмотренный контент или найти рекомендации от подключенных сервисов. В обеих системах для навигации по доступным опциям используется плиточный интерфейс.

Хотя специалисты портала Rtings отмечают, что выбор между ними — дело личных предпочтений, эксперты TechRadar и Pocket-lint все же отдают небольшое предпочтение webOS от LG перед Tizen от Samsung. В частности, в TechRadar отметили, что в интерфейсе Tizen бывает несколько сложнее найти нужные приложения. Ресурс Pocket-lint отметил, что в интерфейсе телевизоров LG меню быстрых настроек отображается в виде колонки слева, а не в центре экрана. Это удобное решение: при изменении параметров изображения меню не перекрывает картинку, позволяя лучше видеть вносимые коррективы.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Голосовые ИИ-помощники в Smart TV

Ранее эксперты отмечали, что по возможностям голосовых ИИ-помощников телевизоры LG превосходят модели Samsung. Это было связано с тем, что LG поддерживала Google Assistant, тогда как Samsung отказалась от этой функции. Однако в 2025 году компания LG также прекратила поддержку Google Assistant. При этом оба бренда по-прежнему поддерживают голосовой помощник Amazon Alexa.

Вместо Google Assistant компании Samsung и LG внедрили Microsoft Copilot. Это решение было встречено негативно — особенно владельцами телевизоров LG, которые поначалу даже не могли убрать значок ИИ-помощника с экрана. LG пообещала исправить ситуацию в декабре 2025 года. Сейчас значок можно скрыть, но сам Copilot никуда не делся. В случае с телевизорами Samsung недовольство выражено не столь ярко, хотя полностью удалить Copilot оттуда также невозможно — некоторые пользователи на Reddit даже придумывают сложные способы, чтобы избавиться от него.

Телевизор LG G3 Фото: LG

У каждой из компаний есть и собственные голосовые ИИ-помощники: Bixby у Samsung и ThinQ AI у LG, однако особой популярностью они не пользуются. Издание Tom's Guide крайне критически отозвалось о Bixby: помощник не смог дать внятный ответ даже на простой вопрос вроде "Что сегодня показывают по телевизору?". Samsung также расширила функционал Vision AI, добавив технологии ИИ-масштабирования изображения и другие возможности на базе искусственного интеллекта, но газета The Sunday Guardian оценила эти нововведения скептически.

Экспертных обзоров ThinQ AI крайне мало. Поскольку многие положительные отзывы о системе голосового управления LG были связаны именно с интеграцией Google Assistant, теперь это преимущество у LG, по всей видимости, утрачено. В целом, эксперты, по-видимому, придают большее значение удобству использования операционной системы, чем наличию голосовых помощников или генеративного ИИ. Согласно экспертным оценкам, webOS от LG немного выигрывает в плане простоты использования, однако разрыв невелик, поэтому Tizen от Samsung остается достойной альтернативой.

Ранее писали про бюджетные смартфоны с большим объемом памяти до 512 ГБ. В обзоре представлены телефоны Samsung Galaxy A26 5G, Motorola Moto G Stylus и POCO M8.