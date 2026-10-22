Samsung проти LG: який бренд випускає кращі телевізори. Думка експертів (фото)

Samsung та LG домінують на ринку телевізорів із функцією Smart TV, проте їхні програмні платформи мають свої особливості. Дізнайтеся, що думають експерти про штучний інтелект, інтерфейси та зручність користування.

Сьогодні важко знайти новий телевізор від великого бренду, який не був би "розумним" (Smart TV). Деякі користувачі воліють підключати до телевізора окремі стрімінгові пристрої, тоді як інші вважають за краще покладатися на вбудовані можливості самого телевізора, пише slashgear.com.

Кожен виробник має власну операційну систему та набір функцій. І хоча за своїми базовими можливостями вони багато в чому схожі, експерти все ж мають свою думку щодо того, чий функціонал Smart TV кращий — навіть якщо різниця між ними незначна. У цьому огляді автори розглянули, що пропонують Samsung і LG. Операційні системи обох компаній користуються популярністю, проте у експертів є свої міркування щодо найрізноманітніших аспектів: від оформлення головного екрану та меню налаштувань до можливостей голосових помічників і параметрів зображення, що впливають на роботу функцій Smart TV.

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Телевізор Samsung 43QN90F Фото: Samsung

Інтерфейс та зручність користування Smart TV

І Samsung, і LG використовують власні операційні системи для реалізації функцій Smart TV. У Samsung це Tizen, а в LG — webOS. Можливо, ви вже знайомі з цими системами: обидві компанії надають ліцензії на їх використання іншим, менш великим виробникам телевізорів. Загалом, обидві ОС дуже схожі як за функціоналом, так і за зовнішнім виглядом. У кожній із них є головний екран, звідки можна перейти до різних додатків, переглянути нещодавно переглянутий контент або знайти рекомендації від підключених сервісів. В обох системах для навігації по доступних опціях використовується інтерфейс у вигляді плиток.

Хоча фахівці порталу Rtings зазначають, що вибір між ними — це питання особистих уподобань, експерти TechRadar і Pocket-lint все ж віддають невелику перевагу webOS від LG перед Tizen від Samsung. Зокрема, у TechRadar зазначили, що в інтерфейсі Tizen дещо складніше знайти потрібні додатки. Ресурс Pocket-lint зазначив, що в інтерфейсі телевізорів LG меню швидких налаштувань відображається у вигляді колонки ліворуч, а не в центрі екрана. Це зручне рішення: під час зміни параметрів зображення меню не перекриває картинку, що дозволяє краще бачити вносимі корективи.

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Голосові ШІ-помічники у Smart TV

Раніше експерти зазначали, що за можливостями голосових ШІ-помічників телевізори LG перевершують моделі Samsung. Це було пов’язано з тим, що LG підтримувала Google Assistant, тоді як Samsung відмовилася від цієї функції. Однак у 2025 році компанія LG також припинила підтримку Google Assistant. При цьому обидва бренди, як і раніше, підтримують голосового помічника Amazon Alexa.

Замість Google Assistant компанії Samsung і LG впровадили Microsoft Copilot. Це рішення було сприйнято негативно — особливо власниками телевізорів LG, які спочатку навіть не могли прибрати іконку ШІ-помічника з екрана. LG пообіцяла виправити ситуацію в грудні 2025 року. Зараз іконку можна приховати, але сам Copilot нікуди не зник. У випадку з телевізорами Samsung невдоволення виражається не настільки яскраво, хоча повністю видалити Copilot звідти також неможливо — деякі користувачі на Reddit навіть придумують складні способи, щоб позбутися його.

Телевізор LG G3 Фото: LG

Кожна з цих компаній має й власних голосових ШІ-помічників: Bixby від Samsung та ThinQ AI від LG, однак вони не користуються особливою популярністю. Видання Tom's Guide вкрай критично відгукнулося про Bixby: помічник не зміг дати чітку відповідь навіть на просте запитання на кшталт "Що сьогодні показують по телевізору?". Samsung також розширила функціонал Vision AI, додавши технології ШІ-масштабування зображення та інші можливості на базі штучного інтелекту, але газета The Sunday Guardian оцінила ці нововведення скептично.

Експертних оглядів ThinQ AI вкрай мало. Оскільки багато позитивних відгуків про систему голосового керування LG були пов’язані саме з інтеграцією Google Assistant, тепер ця перевага LG, судячи з усього, втрачена. Загалом, експерти, судячи з усього, надають більшого значення зручності використання операційної системи, ніж наявності голосових помічників або генеративного ШІ. Згідно з експертними оцінками, webOS від LG дещо виграє в плані простоти використання, проте розрив невеликий, тому Tizen від Samsung залишається гідною альтернативою.

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