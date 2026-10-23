Популярный обогреватель UFO до 3000 грн: плюсы и минусы бюджетной модели (фото)

Портативный инфракрасный обогреватель UFO ECO Mini 1500 предназначен для локального и дополнительного обогрева жилых комнат, офисов или небольших открытых площадок.

UFO ECO Mini 1500 является одним из самых популярных инфракрасных обогревателей в ценовом диапазоне до 3000 грн. Учитывая это, Фокус решил собрать основные характеристики данной модели и отзывы пользователей.

Характеристики UFO ECO Mini 1500

UFO ECO Mini 1500 Фото: UFO

UFO ECO Mini 1500 оснащен тремя лампами, излучающими инфракрасное тепло. Доступны режимы мощностью 500 Вт, 1000 Вт и 1500 Вт. Производитель обещает обогрев площади до 17 м² в помещении и около 5 м² на открытой площадке.

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Обогреватель получило пластиковые ножки и металлическую решетку, закрывающую лампы. Эта модель предназначена для использования на полу или других твердых ровных поверхностях. Устройство имеет габариты 230x525x140 мм и автоматически отключается при опрокидывании.

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Цена UFO ECO Mini 1500 в Украине — от 1 575 грн до 2 312 грн.

Отзывы о UFO ECO Mini 1500

Среди преимуществ UFO ECO Mini 1500 владельцы отмечают очень быстрый нагрев помещения, возможность регулировать мощность и надежную защиту от опрокидывания. Обогреватель также очень легкий и не занимает много места.

Что касается недостатков, некоторые пользователи UFO ECO Mini 1500 жалуются на запах пластика, визуально хрупкий корпус и отсутствие ручки для переноски. В отзывах также отмечается, что из-за функции защиты обогреватель отключается на неровных поверхностях.

Напомним, что помимо UFO ECO Mini 1500 в Украине часто покупают конвекторы Electrolux и тепловентиляторы Xiaomi.

Фокус также писал о том, как правильно выбрать зарядную станцию для питания обогревателя во время отключений света.