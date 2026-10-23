Популярний обігрівач UFO до 3000 грн: плюси та мінуси бюджетної моделі (фото)

Портативний інфрачервоний обігрівач UFO ECO Mini 1500 призначений для локального та додаткового обігріву житлових кімнат, офісів або невеликих відкритих майданчиків.

UFO ECO Mini 1500 є одним з найпопулярніших інфрачервоних обігрівачів у сегменті до 3000 грн. З огляду на це, Фокус вирішив зібрати основні параметри даної моделі та відгуки користувачів.

Характеристики UFO ECO Mini 1500

UFO ECO Mini 1500 Фото: UFO

UFO ECO Mini 1500 оснащений трьома лампами, які виробляють інфрачервоне тепло. Доступні режими на 500 Вт, 1000 Вт та 1500 Вт. Виробник обіцяє обігрів на площі до 17 м² у приміщенні та близько 5 м² на відкритій зоні.

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Обігрівач оснащений пластиковими ніжками та металевою решіткою, що покриває лампи. Ця модель розроблена для роботи на підлозі або інших твердих рівних поверхнях. Пристрій має габарити 230x525x140 мм та автоматично вимикається при перекиданні.

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Ціна UFO ECO Mini 1500 в Україні — від 1 575 грн до 2 312 грн.

Відгуки про UFO ECO Mini 1500

Серед переваг UFO ECO Mini 1500 власники відзначають дуже швидке нагрівання приміщення, можливість регулювати потужність та чутливий захист від перекидання. Обігрівач також дуже легкий та не займає багато місця.

Що стосується недоліків, деякі користувачі UFO ECO Mini 1500 скаржаться на запах пластику, візуально крихкий корпус та відсутність ручки для перенесення. У відгуках також стверджується, що через функцію захисту обігрівач відключається на нерівних поверхнях.

Нагадаємо, окрім UFO ECO Mini 1500, в Україні часто купують конвектори Electrolux та тепловентилятори Xiaomi.

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