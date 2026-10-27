Недорогие наушники-клипсы от Xiaomi: сколько стоят новые Redmi Clip Neo (фото)

Redmi Clip Neo с открытой конструкцией в форме клипсы — это первые наушники бренда в таком формате. Новинка крепится на ушную раковину с помощью гибкой дужки, весит всего 5,3 грамма и стоит около 56 долларов.

О спецификациях и ценах сообщает Gizmochina.

Конструкция клипсы и титановая дужка

Наушники не закрывают слуховой канал, так что отлично слышны окружающие звуки и разговоры во время пробежек или поездок по городу. Акустическая капля соединена с держателем гибким проводом из титана с памятью формы толщиной 0,6 мм, затянутым в жидкий силикон. Конструкция выдерживает 25 тысяч сгибаний, а зазор в 3,4 мм инженеры подобрали на основе замеров более тысячи форм ушей.

Оба наушника полностью симметричны: их можно надевать на любое ухо без деления на правый и левый. Датчики автоматически ставят трек на паузу, если снять клипсу. Футляр получил вертикальную посадку наушников и световую полосу индикации заряда.

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Цвета Redmi Clip Neo Фото: Redmi

Звук, микрофоны и время работы

Внутри стоят 12-миллиметровые излучатели с двойными магнитами N52 и диафрагмой с углеродным покрытием DLC. По данным Redmi, двойной магнит увеличил громкость на 40% и усилил отдачу басов. Для настройки звучания предусмотрены четыре готовых пресета и ручной 10-полосный эквалайзер в приложении.

Шумоподавление во время звонков работает через два микрофона с алгоритмами фильтрации шума ветра. Модель поддерживает Bluetooth 5.4, быстрое подключение сразу к двум устройствам и управляется физической кнопкой на корпусе. Батареи хватает на 7 часов музыки, а футляр продлевает работу до 32 часов.

Цены в Китае:

Redmi Clip Neo — 399 юаней (около 56 долларов, а с учетом местных субсидий — около 48 долларов). Доступны черный (Zero Black) и белый (Pearl White) цвета.

— 399 юаней (около 56 долларов, а с учетом местных субсидий — около 48 долларов). Доступны черный (Zero Black) и белый (Pearl White) цвета. Лимитированное издание Redmi x CryingCenter (с брендовой сумкой и набором стикеров) — 449 юаней (около 63 долларов).

Ранее сообщалось, что Redmi выпустила смартфон K100. Главным козырем модели стала огромная батарея емкостью 10 000 мАч в паре с предтоповым чипом Snapdragon 8 Elite и экраном на 165 Гц.