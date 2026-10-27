Недорогі навушники-кліпси від Xiaomi: скільки коштують нові Redmi Clip Neo (фото)

Redmi Clip Neo з відкритою конструкцією у формі кліпси — це перші навушники цього бренду в такому форматі. Новинка кріпиться до вушної раковини за допомогою гнучкої дужки, важить лише 5,3 грама і коштує близько 56 доларів.

Про технічні характеристики та ціни повідомляє Gizmochina.

Конструкція кліпси та титанова дужка

Навушники не закривають слуховий канал, тому під час пробіжок або поїздок містом чудово чути навколишні звуки та розмови. Акустична крапля з'єднана з тримачем гнучким дротом із титану з пам'яттю форми товщиною 0,6 мм, вкритим рідким силіконом. Конструкція витримує 25 тисяч згинань, а зазор у 3,4 мм інженери підібрали на основі вимірів понад тисячі форм вух.

Обидва навушники повністю симетричні: їх можна одягати на будь-яке вухо, не розрізняючи правого та лівого. Датчики автоматично ставлять трек на паузу, якщо зняти кліпсу. Футляр має вертикальне розміщення навушників та світлову смугу індикації заряду.

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Кольори Redmi Clip Neo Фото: Redmi

Звук, мікрофони та час роботи

Усередині розташовані 12-міліметрові динаміки з подвійними магнітами N52 та діафрагмою з вуглецевим покриттям DLC. За даними Redmi, подвійний магніт збільшив гучність на 40 % та посилив баси. Для налаштування звучання передбачено чотири готові пресети та ручний 10-смуговий еквалайзер у додатку.

Функція шумозаглушення під час дзвінків працює за допомогою двох мікрофонів з алгоритмами фільтрації шуму вітру. Модель підтримує Bluetooth 5.4, швидке підключення одразу до двох пристроїв і керується фізичною кнопкою на корпусі. Акумулятора вистачає на 7 годин прослуховування музики, а футляр подовжує час роботи до 32 годин.

Ціни в Китаї:

Redmi Clip Neo — 399 юанів (близько 56 доларів, а з урахуванням місцевих субсидій — близько 48 доларів). Доступні чорний (Zero Black) та білий (Pearl White) кольори.

— 399 юанів (близько 56 доларів, а з урахуванням місцевих субсидій — близько 48 доларів). Доступні чорний (Zero Black) та білий (Pearl White) кольори. Лімітована версія Redmi x CryingCenter (з фірмовою сумкою та набором наклейок) — 449 юанів (близько 63 доларів).

Раніше повідомлялося, що Redmi випустила смартфон K100. Головною перевагою моделі став величезний акумулятор ємністю 10 000 мА·год у поєднанні з чипом Snapdragon 8 Elite, що майже відповідає топовим моделям, та екраном із частотою оновлення 165 Гц.