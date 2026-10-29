Ноутбук MacBook Pro по цене дома в Украине: за что Apple просит 663 тысячи гривен (фото)

Эта конфигурация обходится на 4400 долларов дороже, чем самая мощная версия предыдущего MacBook Pro.

Учитывая наличие OLED-дисплея и сенсорного управления, неудивительно, что новый MacBook Pro, представленный недавно компанией Apple, стоит дороже модели, анонсированной ранее в этом году, пишет theverge.com.

Однако, если дополнить базовые версии (цена на которые начинается от 2899 долларов за 14-дюймовую модель и 3399 долларов за 16-дюймовую) всеми доступными премиальными опциями, стоимость устройства достигает внушительных 14 249 (650 тыс. грн, согласно курсу НБУ, — прим. ред.) и 14 549 долларов (663 тыс. грн, согласно курсу НБУ — прим. ред.) соответственно.

Обе топовые конфигурации включают чип M5 Max с 18-ядерным процессором (CPU) и 40-ядерным графическим процессором (GPU), стекло с нанотекстурой (доплата 150 долларов), 128 ГБ оперативной памяти (плюс 2000 долларов) и накопитель емкостью 16 ТБ — именно последний компонент сильнее всего бьет по бюджету из-за сохраняющегося дефицита памяти.

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Ноутбук MacBook Pro Фото: appleinsider.com

По данным MacRumors, максимальная стоимость предыдущей 16-дюймовой модели MacBook Pro составляла 10 149 долларов. Сегодняшняя цена в 14 549 долларов обусловлена ​​появлением опции с накопителем на 16 ТБ, которая увеличивает стоимость нового MacBook Pro на 7000 долларов.

Если же выбрать вариант с накопителем на 8 ТБ (что обойдется в дополнительные 3000 долларов), то итоговая цена составит 10 549 долларов — это всего на 400 долларов дороже, чем у предшественника.

Что можно купить в Украине за такую цену

Согласно данным OLX, в Украине продаются дома в пределах стоимости нового ноутбука Apple в максимальной комплектации.

Так, в селе Красное Белоцерковского района Киевской области продается дом за 14 тыс. долларов площадью 46 кв. м. За эти деньги предлагают 2 комнаты, кухню, коридор и веранду. Есть газовое отопление, бойлер, стиральная машина. Плюс земельный участок 73 сотки.

Дом за 14 тыс. долларов Фото: olx.ua

А в селе Луговики Вышгородского района продается дом площадью 47,7 кв. м с газопроводом и печью. Во дворе есть гараж, летняя кухня, кирпичный хлев, колодец, сад. Цена вопроса дешевле ноутбука — 14 тыс. грн.

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