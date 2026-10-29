Ноутбук MacBook Pro за ціною хати в Україні: за що Apple просить 663 тисячі гривень (фото)

Ця конфігурація коштує на 4400 доларів дорожче, ніж найпотужніша версія попереднього MacBook Pro.

З огляду на наявність OLED-дисплея та сенсорного керування, не дивно, що новий MacBook Pro, представлений нещодавно компанією Apple, коштує дорожче за модель, анонсовану раніше цього року, пише theverge.com.

Однак, якщо доповнити базові версії (ціна на які починається від 2899 доларів за 14-дюймову модель і 3399 доларів за 16-дюймову) усіма доступними преміальними опціями, вартість пристрою сягає значних 14 249 (650 тис. грн, згідно з курсом НБУ, — прим. ред.) та 14 549 доларів (663 тис. грн, згідно з курсом НБУ — прим. ред.) відповідно.

Обидві топові конфігурації містять чип M5 Max із 18-ядерним процесором (CPU) та 40-ядерним графічним процесором (GPU), скло з нанотекстурою (доплата 150 доларів), 128 ГБ оперативної пам’яті (плюс 2000 доларів) та накопичувач ємністю 16 ТБ — саме останній компонент найбільше б’є по бюджету через дефіцит пам’яті, що зберігається.

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Ноутбук MacBook Pro Фото: appleinsider.com

За даними MacRumors, максимальна вартість попередньої 16-дюймової моделі MacBook Pro становила 10 149 доларів. Сьогоднішня ціна у 14 549 доларів зумовлена появою опції з накопичувачем на 16 ТБ, яка збільшує вартість нового MacBook Pro на 7000 доларів.

Якщо ж обрати варіант із накопичувачем на 8 ТБ (що обійдеться в додаткові 3000 доларів), то загальна ціна становитиме 10 549 доларів — це лише на 400 доларів дорожче, ніж у попередника.

Що можна купити в Україні за таку ціну

Згідно з даними OLX, в Україні продаються будинки, вартість яких не перевищує ціну нового ноутбука Apple у максимальній комплектації.

Так, у селі Червоне Білоцерківського району Київської області продається будинок за 14 тис. доларів площею 46 кв. м. За ці гроші пропонують 2 кімнати, кухню, коридор і веранду. Є газове опалення, бойлер, пральна машина. Плюс земельна ділянка площею 73 сотки.

Будинок за 14 тис. доларів Фото: olx.ua

А в селі Луговики Вишгородського району продається будинок площею 47,7 кв. м із газопроводом та піччю. У дворі є гараж, літня кухня, цегляна корівник, колодязь та сад. Ціна нижча за ноутбук — 14 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що Samsung випустить скляний смартфон та розкладний смартфон TriFold. У 2027 році компанія очікує на зниження обсягів поставок смартфонів, проте вона розробляє масштабні плани щодо наступної серії Galaxy S, складаних пристроїв та інших продуктів