Google показала лучшую ИИ-модель в мире, но ее получат не все: что умеет Gemini 4 Carbon

Google анонсировала модель Gemini 4 Carbon, которая заняла первое место в рейтинге Artificial Analysis. В новинке по традиции улучшили кодинг и агентные задачи, но на первом этапе ее предложили только специалистам по кибербезопасности.

Про нововведения и когда ждать публичного релиза сообщает TNW.

Лидирующие показатели и недостатки

В общем зачете индекса Artificial Analysis v5.0 модель Carbon набрала 59 очков, подвинув главных соперников — Claude Opus 5.5 от Anthropic (58 баллов) и GPT-6 Astra от OpenAI (57 баллов).

В тестах на поиск реальных уязвимостей в коде SEC-bench Pro система показала результат 88,2%, а исправление найденных багов закрыла на 71%. Разработчики браузера Chrome заявили, что Carbon пишет защитные заплатки в десять раз лучше моделей конкурентов. Нейросеть способна сутками без остановки прочесывать гигантские базы данных в поисках незаметных ошибок. На тестах со взломом через вредоносные запросы ни одна атака против Carbon не сработала.

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Бенчмарки Gemini 4 Carbon Фото: Google

Впрочем, идеальной модель назвать нельзя. В написании сложного инженерного софта модель GPT-6 Astra все еще впереди (65,5% против 61,2%), а в управлении интерфейсом ПК лидирует Claude Opus 5.5 с отрывом в шесть процентов. Кроме того, в общих вопросах на эрудицию Carbon стала ошибаться чаще недавней Argon — уровень галлюцинаций вырос с 4% до 11%.

Сроки релиза: сколько ждать обычным пользователям

Сейчас новинку отдали на проверку киберэкспертам и правительственным службам США. Однако ждать публичного релиза долго не придется, если вспомнить запуск прошлой модели 4 Argon. 30 сентября ее передали специалистам, а уже 13 октября открыли всем платным подписчикам.

Скорее всего, в ближайшие пару недель Gemini 4 Carbon станет доступна подписчикам Google AI Pro и AI Ultra. Через API для разработчиков тариф составит 2 доллара за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных, но со временем ценники поднимутся до 4 и 20 долларов.

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