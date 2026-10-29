Google показала найкращу ШІ-модель у світі, але її отримають не всі: що вміє Gemini 4 Carbon

Google анонсувала модель Gemini 4 Carbon, яка посіла перше місце в рейтингу Artificial Analysis. У новій версії, як завжди, вдосконалили кодування та агентські завдання, але на першому етапі її запропонували лише фахівцям з кібербезпеки.

Про нововведення та терміни публічного релізу повідомляє TNW.

Найкращі показники та недоліки

У загальному заліку індексу Artificial Analysis v5.0 модель Carbon набрала 59 балів, випередивши головних конкурентів — Claude Opus 5.5 від Anthropic (58 балів) та GPT-6 Astra від OpenAI (57 балів).

У тестах на виявлення реальних вразливостей у коді SEC-bench Pro система показала результат 88,2%, а виправлення виявлених помилок закрила на 71%. Розробники браузера Chrome заявили, що Carbon пише захисні патчі вдесятеро краще, ніж моделі конкурентів. Нейромережа здатна цілодобово без зупинки прочісувати гігантські бази даних у пошуках непомітних помилок. Під час тестів із зломом через шкідливі запити жодна атака проти Carbon не спрацювала.

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Бенчмарки Gemini 4 Carbon Фото: Google

Втім, цю модель не можна назвати ідеальною. У написанні складного інженерного програмного забезпечення модель GPT-6 Astra все ще попереду (65,5% проти 61,2%), а в керуванні інтерфейсом ПК лідирує Claude Opus 5.5 з відривом у шість відсотків. Крім того, у загальних питаннях на ерудицію Carbon почала помилятися частіше, ніж нещодавно Argon — рівень галюцинацій зріс з 4% до 11%.

Терміни випуску: скільки доведеться чекати звичайним користувачам

Наразі новинку передали на перевірку кіберекспертам та урядовим службам США. Однак чекати на публічний реліз довго не доведеться, якщо згадати запуск попередньої моделі 4 Argon. 30 вересня її передали фахівцям, а вже 13 жовтня відкрили доступ для всіх платних передплатників.

Найімовірніше, у найближчі кілька тижнів Gemini 4 Carbon стане доступною для передплатників Google AI Pro та AI Ultra. Через API для розробників тариф становитиме 2 долари за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних, але з часом ціни зростуть до 4 і 20 доларів.

Раніше повідомлялося про 7 найкращих смартфонів, які можуть працювати 7 років. До рейтингу увійшли: Motorola Signature, Google Pixel 11 та Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra та Galaxy S26 FE, Honor Magic V6 та Fairphone Gen 6+.