Маскируются под ДТЭК и воруют доступ к ПК: госучреждения предупредили об опасной рассылке

Хакеры из группировки UAC-0050 атакуют государственные учреждения Украины, рассылая письма якобы от имени ДТЭК с требованиями погасить задолженность за электроэнергию. С помощью вложенных файлов злоумышленники устанавливают на компьютеры программу для удаленного доступа.

О новой кибератаке 30 октября сообщили специалисты CERT-UA, работающие при Госспецсвязи.

Вредоносная рассылка была зафиксирована 29 октября 2026 года. Письма якобы поступали от бухгалтера компании "ДТЭК Энерго".

Сообщения содержали PDF-файл со ссылкой для оплаты задолженности за электроэнергию. После перехода по ней загружался архив, внутри которого находились ещё один архив с паролем и текстовый файл с ключом для его открытия.

В результате запуска вложенного EXE-файла на компьютер устанавливалась программа LiteManager. Она предназначена для удаленного управления компьютерами. Программа запускалась автоматически вместе с операционной системой, что обеспечивало хакерам постоянный доступ к устройству.

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Злоумышленники также пытались скрыть серверы, через которые управляли заражёнными компьютерами. Для этого они использовали конфигурационный файл с большим количеством IP-адресов и доменов. Большинство из них принадлежали обычным легальным ресурсам, но для связи с хакерами использовались лишь отдельные адреса.

В Госспецсвязи призывают не открывать подозрительные ссылки в письмах с требованиями срочно погасить долг и не вводить пароли для распаковки неизвестных архивов.

Проверять информацию о задолженности за электроэнергию рекомендуется только через официальные приложения поставщиков услуг или их проверенные сайты.

Ранее Фокус сообщал о кибератаке на Binance, о которой стало известно в ночь на 30 октября. По информации BeInCrypto, злоумышленники получили доступ к криптокошелькам и вывели более 2 млрд долларов в Ethereum (ETH). На фоне инцидента цены на рынке цифровых активов резко упали, а операции с криптокошельками временно приостановили. Позже Binance подтвердила кибератаку и сообщила о временном ограничении операций.

Также напомним, что в 2024 году следователи заявляли о возможном использовании криптовалютной биржи Binance для перевода российских средств в обход санкций.