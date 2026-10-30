Маскуються під ДТЕК і крадуть доступ до ПК: держустанови попередили про небезпечну розсилку

Хакери з угруповання UAC-0050 атакують державні установи України, надсилаючи листи нібито від імені ДТЕК із вимогами погасити борг за електроенергію. За допомогою вкладених файлів зловмисники встановлюють на комп’ютери програму для віддаленого доступу.

Про нову кібератаку 30 жовтня повідомили фахівці CERT-UA, які працюють при Держспецзв’язку.

Шкідливу розсилку зафіксували 29 жовтня 2026 року. Листи надходили нібито від бухгалтера компанії "ДТЕК Енерго".

Повідомлення містили PDF-файл із посиланням для сплати боргу за електроенергію. Після переходу за ним завантажувався архів, усередині якого були ще один архів із паролем та текстовий файл із ключем для його відкриття.

У результаті запуску вкладеного EXE-файлу на комп’ютер встановлювалася програма LiteManager. Вона призначена для віддаленого керування комп’ютерами. Програма запускалася автоматично разом з операційною системою, що давало хакерам постійний доступ до пристрою.

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Зловмисники також намагалися приховати сервери, через які керували зараженими комп’ютерами. Для цього вони використовували конфігураційний файл із великою кількістю IP-адрес і доменів. Більшість із них належали звичайним легальним ресурсам, але для зв’язку з хакерами використовувалися лише окремі адреси.

У Держспецзв’язку закликають не відкривати підозрілі посилання в листах із вимогами терміново сплатити борг і не вводити паролі для розпакування невідомих архівів.

Перевіряти інформацію про заборгованість за електроенергію радять лише через офіційні застосунки постачальників послуг або їхні перевірені сайти.

Раніше Фокус повідомляв про кібератаку на Binance, про яку стало відомо в ніч проти 30 жовтня. За інформацією BeInCrypto, зловмисники отримали доступ до криптогаманців і вивели понад 2 млрд доларів в Ethereum (ETH). На тлі інциденту ціни на ринку цифрових активів різко впали, а операції з криптогаманцями тимчасово заморозили. Пізніше Binance підтвердила кібератаку та повідомила про тимчасове обмеження операцій.

Також нагадаємо, що у 2024 році розслідувачі заявляли про можливе використання криптобіржі Binance для переказу російських коштів в обхід санкцій.