Лучшие наушники-клипсы 2026 года: модели от Sony, Samsung, Anker, Baseus, Bose (фото)

В рейтинге наушники Sony LinkBuds Clip, Samsung Galaxy Buds On, Anker Soundcore AeroClip 2, Baseus Inspire XC1 и Bose Ultra Open Earbuds 2 Gen.

Аудиоустройства открытого типа — модели в формате клипс, — окончательно завоевали рынок потребительской электроники. Если вы не любите ощущение "заложенных" ушей, хотите оставаться в курсе дорожной обстановки во время пробежки или просто предпочитаете, чтобы гаджеты выглядели как стильное украшение, то вот список из 5 лучших устройств в 2026 году, пишет gizmochina.com.

Samsung Galaxy Buds On

Наушники Samsung Galaxy Buds On Фото: Samsung

Модель Galaxy Buds On сочетает открытую конструкцию с функциями, максимально полезными в экосистеме Samsung, — например, автоматическим переключением звука между совместимыми устройствами.

Каждый наушник оснащен 11,3-мм драйвером, тремя микрофонами и специальным датчиком, который распознает речь по вибрациям костей и кожи. Кроме того, в Samsung Galaxy Buds On применяется технология подавления утечки звука (с помощью противофазных звуковых волн), а функция адаптивной громкости автоматически подстраивается под уровень окружающего шума.

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Функциональные возможности ПО весьма обширны: поддержка режима "свободные руки" в Gemini Live, управление вызовами с помощью жестов головой, голосовые команды, а также функция Quick Voice Memo для быстрой записи и расшифровки.

Время автономной работы составляет до 9,5 ч на одном заряде и до 38 ч с учетом подзарядки от футляра. Наушники защищены по стандарту IP54 и поддерживают беспроводную зарядку.

Их выход на европейский рынок запланирован на начало 2027 года.

Цена: 229 долларов США.

Anker Soundcore AeroClip 2

Наушники Anker Soundcore AeroClip 2 Фото: allround-pc.com

AeroClip 2 оснащены четырьмя микрофонами, двумя датчиками улавливания голоса и фирменным ИИ-чипом. Система способна выделять речь в шумной обстановке и улавливать даже тихие голоса (хотя реальный результат будет зависеть от условий окружающей среды и того, насколько плотно наушники прилегают к ушам).

Возможности устройства не ограничиваются только звонками. AeroClip 2 оснащены 12-мм драйверами, поддерживают кодек LDAC, предлагают персонализированную настройку эквалайзера через функцию Soundcore HearID, а также режим пространственного 3D-звучания. Кроме того, предусмотрена поддержка многоточечного подключения (multipoint) и функция перевода речи в реальном времени через приложение (доступно более 100 языков).

Каждый наушник весит 6,2 г; устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP57. Время автономной работы составляет 8 ч на одном заряде (до 32 ч с учетом подзарядки от футляра), а 10-минутная зарядка обеспечивает до 4 ч воспроизведения.

Цена: 170 долларов.

Baseus Inspire XC1

Наушники Baseus Inspire XC1 Фото: Baseus

В модели Inspire XC1 компания Baseus объединила целый ряд аудиотехнологий: настройку звука от Bose (Sound by Bose), поддержку Dolby Audio и кодека LDAC, а также гибридную систему излучателей, сочетающую 10,8-мм динамический драйвер и арматурный излучатель.

Благодаря такому оснащению XC1 становятся интересным вариантом для тех, кто ценит качество звука, но не готов тратить 300 долларов. Это также наглядно показывает, как быстро категория наушников открытого типа переросла формат устройств, созданных исключительно ради удобства.

Модель XC1 поддерживает многоточечное подключение (multipoint) и оснащена четырьмя микрофонами для звонков. По заявлению Baseus, наушники работают около восьми часов без подзарядки, а с учетом зарядного кейса общее время автономной работы достигает 40 ч. Наушники защищены по стандарту IP66 (на кейс эта защита не распространяется).

Указанные показатели автономности получены в ходе тестирования при 50% громкости, с отключенными функциями усиления басов (Bass Boost) и Dolby Audio; при их использовании результаты могут отличаться. Кроме того, поддержка кодека LDAC предусмотрена только для совместимых Android-устройств (iPhone ее не поддерживают).

Цена: от 84 до 112 долларов.

Bose Ultra Open Earbuds 2 Gen

Наушники Bose Ultra Open Earbuds 2 Gen Фото: pcmag.com

Наушники Bose Ultra Open Earbuds второго поколения — самые дорогие в этом списке. Их ценность заключается не в обилии функций на базе искусственного интеллекта, а в продуманном дизайне и качестве звука.

Эта модель с креплением в виде клипсы использует технологию Bose OpenAudio и оснащена гибким регулируемым соединением. По заявлению производителя, наушники обеспечивают более глубокие басы и более высокую громкость по сравнению с первым поколением, а также предлагают режимы для создания эффекта погружения: "Стерео" (Stereo), "Погружение" (Immersion) и "Кино" (Cinema).

Также предусмотрена поддержка многоточечного соединения Bluetooth (multipoint), беспроводная зарядка, а время автономной работы самих наушников достигает девяти часов. Кроме того, технология Bose SpeechClarity улучшает качество передачи голоса во время звонков.

Цена: 299 долларов.

Sony LinkBuds Clip

Наушники Sony LinkBuds Clip Фото: theverge.com

Наушники Sony LinkBuds Clip используют 10-мм драйверы, поддерживают многоточечное подключение Bluetooth и весят примерно 6,4 г. Входящие в комплект амбушюры Air Fitting Cushions помогают регулировать посадку, что может иметь значение, поскольку комфорт у всех разный.

Можно переключаться между тремя режимами прослушивания двойным касанием. Стандартный режим предназначен для повседневного использования, режим Voice Boost облегчает слышимость голосов в шумных местах, а режим Sound Leakage Reduction помогает ограничить утечку звука в более тихих местах.

Время автономной работы составляет до девяти часов работы самих наушников и 37 ч с зарядным кейсом. Рейтинг IPX4 обеспечивает защиту от воды, но не указан уровень защиты от пыли. Поддержка кодеков ограничена одноплатными компьютерами (SBC) и AAC, поэтому, если нужен LDAC, то придется поискать что-то другое.

Цена: 230 долларов.

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