Найкращі навушники-кліпси 2026 року: моделі від Sony, Samsung, Anker, Baseus, Bose (фото)

У рейтингу представлені навушники Sony LinkBuds Clip, Samsung Galaxy Buds On, Anker Soundcore AeroClip 2, Baseus Inspire XC1 та Bose Ultra Open Earbuds 2 Gen.

Аудіопристрої відкритого типу — моделі у вигляді кліпс — остаточно завоювали ринок споживчої електроніки. Якщо ви не любите відчуття "закладених" вух, хочете бути в курсі дорожньої ситуації під час пробіжки або просто вважаєте за краще, щоб гаджети виглядали як стильна прикраса, то ось список із 5 найкращих пристроїв у 2026 році, пише gizmochina.com.

Samsung Galaxy Buds увімкнено

Навушники Samsung Galaxy Buds On Фото: Samsung

Модель Galaxy Buds On поєднує відкриту конструкцію з функціями, які є максимально корисними в екосистемі Samsung, — наприклад, автоматичне перемикання звуку між сумісними пристроями.

Кожен навушник оснащений 11,3-мм динаміком, трьома мікрофонами та спеціальним датчиком, який розпізнає мовлення за вібраціями кісток і шкіри. Крім того, у Samsung Galaxy Buds On застосовується технологія придушення витоку звуку (за допомогою протифазних звукових хвиль), а функція адаптивної гучності автоматично підлаштовується під рівень навколишнього шуму.

Видео дня

Функціональні можливості програмного забезпечення досить широкі: підтримка режиму "вільні руки" у Gemini Live, керування дзвінками за допомогою жестів головою, голосові команди, а також функція Quick Voice Memo для швидкого запису та розшифрування.

Час автономної роботи становить до 9,5 годин на одному заряді та до 38 годин з урахуванням підзарядки від футляра. Навушники мають захист за стандартом IP54 і підтримують бездротову зарядку.

Їхній вихід на європейський ринок заплановано на початок 2027 року.

Ціна: 229 доларів США.

Anker Soundcore AeroClip 2

Навушники Anker Soundcore AeroClip 2 Фото: allround-pc.com

AeroClip 2 оснащені чотирма мікрофонами, двома датчиками розпізнавання голосу та фірмовим чіпом штучного інтелекту. Система здатна виділяти мовлення в шумному оточенні та вловлювати навіть тихі голоси (хоча реальний результат залежатиме від умов навколишнього середовища та того, наскільки щільно навушники прилягають до вух).

Можливості пристрою не обмежуються лише дзвінками. AeroClip 2 оснащені 12-мм динаміками, підтримують кодек LDAC, пропонують індивідуальне налаштування еквалайзера за допомогою функції Soundcore HearID, а також режим просторового 3D-звучання. Крім того, передбачена підтримка багатоточкового підключення (multipoint) та функція перекладу мови в реальному часі через додаток (доступно понад 100 мов).

Кожен навушник важить 6,2 г; пристрій захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP57. Час автономної роботи становить 8 годин на одному заряді (до 32 годин з урахуванням підзарядки від футляра), а 10-хвилинна зарядка забезпечує до 4 годин відтворення.

Ціна: 170 доларів.

Baseus Inspire XC1

Навушники Baseus Inspire XC1 Фото: Baseus

У моделі Inspire XC1 компанія Baseus поєднала цілу низку аудіотехнологій: налаштування звуку від Bose (Sound by Bose), підтримку Dolby Audio та кодека LDAC, а також гібридну систему випромінювачів, що поєднує 10,8-мм динамічний драйвер та арматурний випромінювач.

Завдяки такому оснащенню XC1 стають цікавим варіантом для тих, хто цінує якість звуку, але не готовий витрачати 300 доларів. Це також наочно демонструє, як швидко категорія навушників відкритого типу переросла формат пристроїв, створених виключно заради зручності.

Модель XC1 підтримує багатоточкове підключення (multipoint) та оснащена чотирма мікрофонами для дзвінків. За заявою Baseus, навушники працюють близько восьми годин без підзарядки, а з урахуванням зарядного кейса загальний час автономної роботи сягає 40 годин. Навушники захищені за стандартом IP66 (на кейс цей захист не поширюється).

Зазначені показники автономності отримано під час тестування при 50 % гучності, з вимкненими функціями підсилення басів (Bass Boost) та Dolby Audio; у разі їхнього використання результати можуть відрізнятися. Крім того, підтримка кодека LDAC передбачена лише для сумісних пристроїв на базі Android (iPhone її не підтримують).

Ціна: від 84 до 112 доларів.

Bose Ultra Open Earbuds 2 Gen

Навушники Bose Ultra Open Earbuds 2 Gen Фото: pcmag.com

Навушники Bose Ultra Open Earbuds другого покоління — найдорожчі в цьому списку. Їхня цінність полягає не в великій кількості функцій на основі штучного інтелекту, а в продуманому дизайні та якості звуку.

Ця модель із кріпленням у вигляді кліпси використовує технологію Bose OpenAudio та оснащена гнучким регульованим з’єднанням. За заявою виробника, навушники забезпечують глибші баси та вищу гучність порівняно з першим поколінням, а також пропонують режими для створення ефекту занурення: "Стерео" (Stereo), "Занурення" (Immersion) та "Кіно" (Cinema).

Також передбачено підтримку багатоточкового з'єднання Bluetooth (multipoint), бездротову зарядку, а час автономної роботи самих навушників сягає дев'яти годин. Крім того, технологія Bose SpeechClarity покращує якість передачі голосу під час дзвінків.

Ціна: 299 доларів.

Sony LinkBuds Clip

Навушники Sony LinkBuds Clip Фото: theverge.com

Навушники Sony LinkBuds Clip оснащені 10-мм динаміками, підтримують багатоточкове підключення Bluetooth і важать приблизно 6,4 г. Амбушури Air Fitting Cushions, що входять до комплекту, допомагають регулювати посадку, що може мати значення, оскільки рівень комфорту у всіх різний.

Можна перемикатися між трьома режимами прослуховування подвійним дотиком. Стандартний режим призначений для повсякденного використання, режим Voice Boost полегшує сприйняття голосів у галасливих місцях, а режим Sound Leakage Reduction допомагає обмежити витік звуку в тихіших місцях.

Час автономної роботи становить до дев’яти годин для самих навушників і 37 годин із зарядним чохлом. Рейтинг IPX4 забезпечує захист від води, але рівень захисту від пилу не вказано. Підтримка кодеків обмежена одноплатними комп'ютерами (SBC) та AAC, тому, якщо потрібен LDAC, доведеться шукати щось інше.

Ціна: 230 доларів.

Раніше ми писали про графік оновлень смартфонів до Android 17. Компанія Xiaomi оголосила графік випуску оновлень до Android 17 для китайського ринку; для глобальних версій пристроїв аналогічний план буде оприлюднено зовсім незабаром. Орієнтир є.