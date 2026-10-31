Объявлен лучший OLED-телевизор 2026 года по версии экспертов TechRadar (фото)

Обозреватель TechRadar Джеймс Дэвидсон назвал LG C6 лучшим телевизором 2026 года в рамках ежегодной премии Product of the Year Awards. Аппарат обошел конкурентов от Samsung и Sony благодаря сочетанию цены и качества картинки.

Это первая победа телевизоров LG в главном рейтинге издания с 2022 года: последние три года первое место удерживали телевизоры Samsung QD-OLED, пишет TechRadar.

Замеры яркости и чип от флагмана

Вместо старого чипсета Alpha 9 в телевизор поставили процессор Alpha 11 AI Gen 3 от флагманского LG G6. Чип использует 13-битную обработку картинки, сглаживая переходы в цветах и убирая полосы на градиентах.

LG C6 радует качеством картинки и плавной работой в играх — все это по более выгодной цене, чем у ближайших конкурентов Фото: TechRadar

В тестах яркости C6 заметно оторвался от предшественника:

Пиковая яркость в режиме Filmmaker Mode на 10% площади белого поля составила 1438 нит (против 1180 нит у C5).

Яркость на полном белом экране достигла 245 нит (на 50 нит выше C5), помогая бороться с бликами в светлых комнатах.

Видео дня

Эксперты также отметили исправление цветовой температуры. Прошлогодний C5 грешил зеленоватым оттенком в темных сценах (например, на серых стенах в фильме "Бэтмен"). Экран C6 передает нейтральный серый цвет и естественные оттенки кожи.

Заметна повышенная точность цветовой температуры у модели C6 (слева), благодаря чему такие фильмы, как Бэтмен, выглядят даже лучше, чем на модели LG C5 (справа) Фото: Future

Другие особенности LG C6

В крупных диагоналях на 77 и 83 дюйма (версии C6H) производитель применил передовую панель Tandem RGB OLED от топового G6 без наценки относительно прошлого поколения.

Телевизор сохранил статус лучшего выбора для игр благодаря полному набору портов HDMI 2.1, высокой частоте обновления и минимальной задержке ввода. Линейка включает размеры от 42 до 83 дюймов. Вышедшая весной 65-дюймовая версия уже подешевела в рознице до 1499 долларов (минус 1200 долларов от стартового ценника), что сделало ее самой выгодной покупкой года.

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