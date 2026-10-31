Оголошено найкращий OLED-телевізор 2026 року за версією експертів TechRadar (фото)

Оглядач TechRadar Джеймс Девідсон назвав LG C6 найкращим телевізором 2026 року в рамках щорічної премії Product of the Year Awards. Цей телевізор випередив конкурентів від Samsung і Sony завдяки поєднанню ціни та якості зображення.

Це перша перемога телевізорів LG у головному рейтингу видання з 2022 року: останні три роки перше місце утримували телевізори Samsung QD-OLED, пише TechRadar.

Вимірювання яскравості та чіп від флагмана

Замість старого чіпсета Alpha 9 у телевізор встановили процесор Alpha 11 AI Gen 3 із флагманського LG G6. Чіп використовує 13-бітну обробку зображення, згладжуючи переходи кольорів і усуваючи смуги на градієнтах.

LG C6 радує якістю зображення та плавною роботою в іграх — і все це за вигіднішою ціною, ніж у найближчих конкурентів Фото: TechRadar

У тестах на яскравість C6 помітно випередив свого попередника:

Пікова яскравість у режимі Filmmaker Mode на 10 % площі білого поля становила 1438 ніт (проти 1180 ніт у C5).

Яскравість на повністю білому екрані сягнула 245 ніт (на 50 ніт вище, ніж у C5), що допомагає боротися з відблисками у світлих кімнатах.

Видео дня

Експерти також відзначили виправлення колірної температури. Минулорічний C5 мав зеленуватий відтінок у темних сценах (наприклад, на сірих стінах у фільмі "Бетмен"). Екран C6 передає нейтральний сірий колір і природні відтінки шкіри.

У моделі C6 (ліворуч) помітно вища точність відтворення колірної температури, завдяки чому такі фільми, як "Бетмен", виглядають навіть краще, ніж на моделі LG C5 (праворуч) Фото: Future

Інші особливості LG C6

У моделях із великими діагоналями — 77 та 83 дюйми (версії C6H) — виробник застосував передову панель Tandem RGB OLED із топової моделі G6 без надбавки до ціни порівняно з попереднім поколінням.

Телевізор зберіг статус найкращого вибору для ігор завдяки повному набору портів HDMI 2.1, високій частоті оновлення та мінімальній затримці введення. Лінійка включає моделі розміром від 42 до 83 дюймів. 65-дюймова версія, що вийшла навесні, вже подешевшала в роздрібній торгівлі до 1499 доларів (мінус 1200 доларів від початкової ціни), що зробило її найвигіднішою покупкою року.

Також "Фокус" писав про порівняння Samsung та LG: який бренд випускає кращі телевізори. Думка експертів.