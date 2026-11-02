Телевизоры Xiaomi TV A Pro e вышли на мировой рынок: QLED-экраны и 9 диагоналей

Xiaomi добавила на свой международный сайт линейку смарт-телевизоров TV A Pro e. В серию вошли сразу девять моделей с экранами QLED диагональю от 32 до 85 дюймов.

Новинки предлагают выбор между разрешениями 4K и Full HD, тонкие металлические рамки и платформу Google TV, пишет Gizmochina.

Параметры 4K-моделей и игровой режим 120 Гц

Старшая серия включает в себя шесть панелей с разрешением 4K: диагонали 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все они используют матрицы QLED с охватом 94% цветового пространства DCI-P3 и отображают более миллиарда оттенков. Внутри работает четырехъядерный процессор Cortex-A55 с графикой Mali-G52.

Модели от 50 до 85 дюймов поддерживают игровой режим Game Boost с кадровой частотой 120 Гц при подключении по HDMI в разрешении 1080p (базовая 43-дюймовая версия этой опции лишена). Телевизоры получили три входа HDMI с поддержкой eARC и низкой задержки ALLM. Акустику старших версий на 75 и 85 дюймов усилили двумя динамиками по 15 Вт (у остальных стоят излучатели по 10 Вт), а все модели поддерживают стандарты звука Dolby Audio и DTS.

Видео дня

Бюджетные версии и смарт-платформа

В линейку также вошли три доступных варианта с матрицами QLED: 32-дюймовую модель с разрешением HD (1366x768 точек), а также версии на 43 и 50 дюймов с разрешением Full HD (1080p). У них сократили число разъемов HDMI до двух штук и убрали функцию сглаживания движений MEMC.

Все девять телевизоров работают на операционной системе Google TV. Старшие 4K-модели дополнительно получили поддержку трансляции через Apple AirPlay, Google Cast и встроенного ассистента Gemini для отдельных стран. Корпуса выполнены в металлической окантовке с тонкими рамками. Официальные цены и дату старта продаж компания объявит позже (для сравнения, прошлогодняя 55-дюймовая модель стартовала в Европе с 479 евро).

Ранее сообщалось, что был объявлен лучший OLED-телевизор 2026 года по версии экспертов TechRadar. Обозреватель TechRadar Джеймс Дэвидсон назвал своего фаворита в рамках ежегодной премии Product of the Year Awards.