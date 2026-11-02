Телевізори Xiaomi TV A Pro e з'явилися на світовому ринку: QLED-екрани та 9 діагоналей

Xiaomi додала на свій міжнародний сайт лінійку смарт-телевізорів TV A Pro e. До серії увійшли одразу дев'ять моделей з екранами QLED діагоналлю від 32 до 85 дюймів.

Нові моделі пропонують вибір між роздільною здатністю 4K та Full HD, тонкі металеві рамки та платформу Google TV, пише Gizmochina.

Параметри 4K-моделей та ігровий режим 120 Гц

Топова серія включає шість моделей із роздільною здатністю 4K: діагоналі 43, 50, 55, 65, 75 та 85 дюймів. Усі вони використовують матриці QLED із покриттям 94% колірного простору DCI-P3 і відображають понад мільярд відтінків. Усередині працює чотириядерний процесор Cortex-A55 із графічним процесором Mali-G52.

Моделі розміром від 50 до 85 дюймів підтримують ігровий режим Game Boost із частотою оновлення 120 Гц при підключенні через HDMI у роздільній здатності 1080p (базова 43-дюймова версія не має цієї опції). Телевізори отримали три входи HDMI з підтримкою eARC та низькою затримкою ALLM. Акустику старших версій на 75 і 85 дюймів посилили двома динаміками по 15 Вт (у решти встановлені випромінювачі по 10 Вт), а всі моделі підтримують стандарти звуку Dolby Audio та DTS.

Видео дня

Бюджетні версії та смарт-платформа

До лінійки також увійшли три доступні моделі з матрицями QLED: 32-дюймова модель із роздільною здатністю HD (1366x768 пікселів), а також 43- та 50-дюймові моделі з роздільною здатністю Full HD (1080p). У них скоротили кількість роз'ємів HDMI до двох і прибрали функцію згладжування рухів MEMC.

Усі дев'ять телевізорів працюють на операційній системі Google TV. Топові 4K-моделі додатково отримали підтримку трансляції через Apple AirPlay, Google Cast та вбудованого асистента Gemini для окремих країн. Корпуси виконані у металевій окантовці з тонкими рамками. Офіційні ціни та дату початку продажів компанія оголосить пізніше (для порівняння, торішня 55-дюймова модель з'явилася в Європі за ціною від 479 євро).

Раніше повідомлялося, що за версією експертів TechRadar було оголошено найкращий OLED-телевізор 2026 року. Оглядач TechRadar Джеймс Девідсон назвав свого фаворита в рамках щорічної премії Product of the Year Awards.