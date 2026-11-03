Больше никаких отключений света: есть лучшая альтернатива Ecoflow и Bluetti (фото)

Домашний аккумулятор SAMDUO Nex E6000 меняет представление об использовании солнечной энергии.

Аккумулятор SAMDUO Nex E6000 (Китай) позиционируется как самый тонкий в мире. Он обещает простую установку и интеллектуальную экономию за счет солнечной энергии, пишет futura-sciences.com.

Модель Nex E6000 отличается изящным дизайном, крепится на стену и имеет толщину всего 119,5 мм. Устройство даже удостоилось награды Red Dot Design Award 2026. Оно вовсе не портит интерьер, а, наоборот, гармонично вписывается в жилое пространство.

При габаритах 842,5 x 500 x 119,5 мм и весе 59 кг аккумулятор нельзя назвать легким. Для его монтажа потребуется прочная кирпичная или бетонная стена, способная выдержать такой вес. Хотя теоретически можно выполнить монтаж самостоятельно, лучше делать это вдвоем. В руководстве пользователя рекомендуется уделить особое внимание прочности стены, вентиляции и пожарной безопасности. Особенно если речь идет о старых домах — в таких случаях желательно обратиться к профессионалам.

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Аккумулятор Samduo Nex E6000 можно установить вне дома

Концепция "подключи и пользуйся" (Plug-and-Play)

В отличие от многих других аккумуляторов, которые подсоединяются напрямую к солнечным панелям, Nex E6000 подключается к бытовой электросети — достаточно просто вставить вилку в обычную розетку. Это означает, что устройство отлично работает с уже установленными солнечными панелями, и не придется демонтировать или как-либо переделывать существующую систему. Иными словами, можно установить систему хранения солнечной энергии, не ломая голову над тем, где найти для нее свободное пространство.

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"Умные" функции для реальной экономии

Благодаря емкости 6028 Вт·ч (которую можно увеличить до 90 кВт·ч, объединив 15 модулей) и надежным долговечным ячейкам типа LiFePO4, Nex E6000 становится отличным решением для управления собственной солнечной энергией. Аккумулятор накапливает излишки энергии, выработанные днем, и отдает их после захода солнца, обеспечивая работу основных домашних устройств — освещения, интернет-роутера, холодильника, ноутбука и телевизора — в течение нескольких часов.

Экосистема SAMDUO позволяет в режиме реального времени отслеживать потоки энергии в доме и легко настраивать графики зарядки и разрядки:

зарядка от солнечных панелей днем, использование энергии вечером (идеально для собственного потребления).

Зарядка по динамическим тарифам — пополняйте запасы, когда электричество стоит дешевле.

Здесь на помощь приходит интеллектуальное программное обеспечение, которое помогает автоматизировать процессы для экономии средств и повышения гибкости системы. Открытый API обеспечивает бесшовную интеграцию со счетчиками электроэнергии, платформами "умного дома" (например, Home Assistant или Homey) и другими инструментами автоматизации — так что энтузиасты могут смело экспериментировать.

Аккумулятор Samduo Nex E6000 в доме

Производительность аккумулятора

Nex E6000 поддерживает упрощенную схему подключения к сети и обеспечивает выходную мощность до 2600 Вт. Важный нюанс: при работе в составе сети не стоит рассчитывать на одновременное питание энергоемких приборов (духовки, сушильной машины или, скажем, сауны). Но для обеспечения работы самого необходимого оборудования мощности вполне хватит.

Nex E6000 не превратит дом в полностью автономную крепость, но позволит поддерживать привычный ритм жизни в течение нескольких часов — и вам точно не придется в спешке искать свечи при внезапном отключении электричества. /

Стоимость — от 1999 евро (2200 долларов США, — прим. ред.) — представляет собой оптимальный баланс между емкостью накопителя, элегантным дизайном, компактными размерами и интеллектуальной системой по принципу "подключи и работай", благодаря которой домашние системы хранения энергии наконец-то стали по-настоящему доступными.

Главное преимущество решения заключается в том, что оно максимально упрощает внедрение систем хранения энергии в жилых домах — особенно в тех, где уже установлены солнечные панели.

Ранее писали, что смартфоны Samsung не получили важных функций после обновления One UI 9. Речь идет о модели Galaxy S24 Ultra, которая не получила ряд полезных функций, и внятных объяснений этому нет.