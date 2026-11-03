Більше жодних відключень світла: є краща альтернатива Ecoflow та Bluetti (фото)

Побутовий акумулятор SAMDUO Nex E6000 змінює уявлення про використання сонячної енергії.

Акумулятор SAMDUO Nex E6000 (Китай) позиціонується як найтонший у світі. Він обіцяє простий монтаж та інтелектуальну економію за рахунок сонячної енергії, пише futura-sciences.com.

Модель Nex E6000 вирізняється витонченим дизайном, кріпиться до стіни та має товщину всього 119,5 мм. Пристрій навіть отримав нагороду Red Dot Design Award 2026. Він аж ніяк не псує інтер’єр, а, навпаки, гармонійно вписується в житловий простір.

З габаритами 842,5 × 500 × 119,5 мм і вагою 59 кг акумулятор не можна назвати легким. Для його монтажу знадобиться міцна цегляна або бетонна стіна, здатна витримати таку вагу. Хоча теоретично монтаж можна виконати самостійно, краще робити це удвох. У посібнику користувача рекомендується приділити особливу увагу міцності стіни, вентиляції та пожежній безпеці. Особливо якщо мова йде про старі будинки — у таких випадках бажано звернутися до професіоналів.

Видео дня

Акумулятор Samduo Nex E6000 можна встановити поза домом

Концепція "підключи та користуйся" (Plug-and-Play)

На відміну від багатьох інших акумуляторів, які підключаються безпосередньо до сонячних панелей, Nex E6000 підключається до побутової електромережі — достатньо просто вставити вилку у звичайну розетку. Це означає, що пристрій чудово працює з уже встановленими сонячними панелями, і не доведеться демонтувати або якось переробляти існуючу систему. Іншими словами, можна встановити систему зберігання сонячної енергії, не ламаючи голову над тим, де знайти для неї вільне місце.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

"Розумні" функції для реальної економії

Завдяки ємності 6028 Вт·год (яку можна збільшити до 90 кВт·год, об’єднавши 15 модулів) та надійним довговічним елементам типу LiFePO4, Nex E6000 стає чудовим рішенням для управління власною сонячною енергією. Акумулятор накопичує надлишки енергії, вироблені вдень, і віддає їх після заходу сонця, забезпечуючи роботу основних побутових пристроїв — освітлення, інтернет-роутера, холодильника, ноутбука та телевізора — протягом кількох годин.

Екосистема SAMDUO дає змогу в режимі реального часу відстежувати потоки енергії в будинку та легко налаштовувати графіки заряджання й розряджання:

зарядка від сонячних панелей вдень, використання енергії ввечері (ідеально для власного споживання).

Зарядка за динамічними тарифами — поповнюйте запаси, коли електроенергія коштує дешевше.

Тут на допомогу приходить інтелектуальне програмне забезпечення, яке допомагає автоматизувати процеси для економії коштів та підвищення гнучкості системи. Відкритий API забезпечує безперебійну інтеграцію з лічильниками електроенергії, платформами "розумного дому" (наприклад, Home Assistant або Homey) та іншими інструментами автоматизації — тож ентузіасти можуть сміливо експериментувати.

Акумулятор Samduo Nex E6000 у будинку

Ємність акумулятора

Nex E6000 підтримує спрощену схему підключення до мережі та забезпечує вихідну потужність до 2600 Вт. Важливий нюанс: під час роботи в складі мережі не варто розраховувати на одночасне живлення енергоємних приладів (духовки, сушильної машини або, скажімо, сауни). Але для забезпечення роботи найнеобхіднішого обладнання потужності цілком вистачить.

Nex E6000 не перетворить будинок на повністю автономну фортецю, але дозволить підтримувати звичний ритм життя протягом кількох годин — і вам точно не доведеться поспіхом шукати свічки у разі раптового відключення електроенергії. /

Вартість — від 1999 євро (2200 доларів США, — прим. ред.) — являє собою оптимальний баланс між ємністю накопичувача, елегантним дизайном, компактними розмірами та інтелектуальною системою за принципом "підключи та працюй", завдяки якій домашні системи зберігання енергії нарешті стали по-справжньому доступними.

Головна перевага цього рішення полягає в тому, що воно максимально спрощує впровадження систем накопичення енергії в житлових будинках — особливо в тих, де вже встановлено сонячні панелі.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung не отримали важливих функцій після оновлення One UI 9. Йдеться про модель Galaxy S24 Ultra, яка не отримала низку корисних функцій, і чітких пояснень щодо цього немає.