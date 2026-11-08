Самый лучший телевизор 2026 года по соотношению "цена-качество": о какой модели речь (фото)

TCL C7L стал одним из самых привлекательных телевизоров среднего сегмента 2026 года: он предлагает высокую яркость, насыщенные цвета и широкий набор игровых функций — и все это по цене ниже, чем у многих конкурирующих OLED-моделей.

Эксперт Джеймс Дэвидсон, протестировавший этот телевизор, назвал его одним из лучших предложений по соотношению цены и качества на сегодняшний день, пишет TechRadar.

Модель C7L входит в линейку телевизоров TCL 2026 года с технологией SQD (Super Quantum Dot) и подсветкой Mini-LED. В устройстве используется новая панель, улучшающая цветопередачу и контроль подсветки, а процессор TSR AiPQ задействует искусственный интеллект для оптимизации изображения, звука и игрового процесса. Телевизор поддерживает разрешение 4K, а также форматы Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG — он совместим со всеми основными стандартами HDR.

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Телевизор TCL C7L Фото: tomsguide.com

Качество изображения — сильная сторона C7L. В ходе тестирования пиковая яркость в режиме "Filmmaker" (при отображении HDR-контента на участке, занимающем 10% площади экрана) достигла 2083 нит. При активации функции усиления (Boost) в режиме "Кино" (Movie Mode) этот показатель увеличился до 3514 нит. Яркость HDR при заливке всего экрана составила 692 нит в режиме "Filmmaker".

Автор обзора высоко оценил насыщенность цветов, высокую контрастность и эффективное управление подсветкой. Телевизор отлично справился с яркими, красочными фильмами, такими как "Супербратья Марио" и Speed ​​Racer, а в темных сценах из картин "Бэтмен" и "Проект "Аве Мария" продемонстрировал впечатляющую глубину черного цвета и высокую детализацию. Цветовой охват в режиме HDR составил 97,3% пространства UHDA-P3 и 90,1% пространства BT.2020.

Тем не менее, при просмотре под углом качество изображения становится менее стабильным: усиливается эффект ореола (blooming), а в некоторых сценах заметно снижаются яркость и контрастность. Антибликовое покрытие экрана помогает бороться с отражениями, хотя в ярко освещенных помещениях они все же могут быть заметны на темных участках изображения.

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Игровые возможности — еще одно важное преимущество этой модели. Модель C7L поддерживает разрешение 4K при частоте обновления 144 Гц, технологии FreeSync Premium Pro и Auto Low Latency Mode (ALLM), а также формат Dolby Vision для игр. При подключении к совместимому ПК доступен режим 288 Гц. Задержка ввода (input lag) составляет всего 9,8 мс при разрешении 4K и частоте 60 Гц, а при 1080p/120 Гц — 4,9 мс. Основным ограничением являются возможности подключения: лишь два из четырех портов HDMI поддерживают функции стандарта HDMI 2.1, актуальные для игр.

Телевизор оснащен аудиосистемой мощностью 60 Вт (конфигурация 2.2), настроенной специалистами Bang & Olufsen; поддерживаются форматы Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Диалоги звучат четко, а звуковая сцена довольно широкая, однако басам не хватает выразительности, а на высокой громкости верхние частоты могут становиться резкими. Для более качественного "кинотеатрального" звучания стоит задуматься о приобретении отдельного саундбара.

Платформа Google TV открывает доступ к основным стриминговым сервисам и предлагает полезные рекомендации контента, однако на главном экране много места занимают крупные рекламные баннеры. Дизайн устройства довольно традиционный: серебристая рамка и центральная подставка.

Телевизор TCL C7L Фото: tomsguide.com

Продажи C7L начались в июне 2026 года; стоимость 55-дюймовой модели на старте составила 1469 долларов. В линейку также входят модели с диагоналями 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Согласно официальным характеристикам TCL, телевизор обладает "родной" частотой обновления 144 Гц, яркостью в режиме HDR до 3000 нит и — в зависимости от размера экрана — до 2176 зон локального затемнения. Стоит учитывать, что эти показатели представляют собой максимально возможные значения, заявленные производителем, а не результаты измерений для каждой конкретной версии.

В целом, по мнению TechRadar, TCL C7L — отличный выбор для тех, кто ищет яркий и функциональный телевизор, не переплачивая за модели флагманского уровня. Несмотря на ограниченные углы обзора и посредственное качество встроенного звука, высокое качество изображения и игровые возможности делают эту модель весьма выгодным предложением.

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