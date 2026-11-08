Найкращий телевізор 2026 року за співвідношенням "ціна-якість": про яку модель йдеться (фото)

TCL C7L став одним із найпривабливіших телевізорів середнього сегмента 2026 року: він відрізняється високою яскравістю, насиченими кольорами та широким набором ігрових функцій — і все це за ціною, нижчою, ніж у багатьох конкуруючих OLED-моделей.

Експерт Джеймс Девідсон, який протестував цей телевізор, назвав його одним із найкращих варіантів за співвідношенням ціни та якості на сьогодні, пише TechRadar.

Модель C7L входить до лінійки телевізорів TCL 2026 року з технологією SQD (Super Quantum Dot) та підсвічуванням Mini-LED. У пристрої використовується нова панель, що покращує передачу кольорів та контроль підсвічування, а процесор TSR AiPQ застосовує штучний інтелект для оптимізації зображення, звуку та ігрового процесу. Телевізор підтримує роздільну здатність 4K, а також формати Dolby Vision, HDR10+, HDR10 і HLG — він сумісний з усіма основними стандартами HDR.

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Телевізор TCL C7L Фото: tomsguide.com

Якість зображення — сильна сторона C7L. Під час тестування пікова яскравість у режимі "Filmmaker" (під час відображення HDR-контенту на ділянці, що займає 10 % площі екрана) сягнула 2083 ніт. При активації функції підсилення (Boost) у режимі "Кіно" (Movie Mode) цей показник зріс до 3514 ніт. Яскравість HDR при заливці всього екрана становила 692 ніт у режимі "Filmmaker".

Автор огляду високо оцінив насиченість кольорів, високу контрастність та ефективне керування підсвічуванням. Телевізор чудово впорався з яскравими, барвистими фільмами, такими як "Супербрати Маріо" та "Speed Racer", а в темних сценах із фільмів "Бетмен" та "Проект "Аве Марія" продемонстрував вражаючу глибину чорного кольору та високу деталізацію. Колірний обхват у режимі HDR склав 97,3% простору UHDA-P3 та 90,1% простору BT.2020.

Проте під час перегляду під кутом якість зображення стає менш стабільною: посилюється ефект ореолу (blooming), а в деяких сценах помітно знижуються яскравість і контрастність. Антиблікове покриття екрану допомагає боротися з відблисками, хоча в яскраво освітлених приміщеннях вони все ж можуть бути помітні на темних ділянках зображення.

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Ігрові можливості — ще одна важлива перевага цієї моделі. Модель C7L підтримує роздільну здатність 4K при частоті оновлення 144 Гц, технології FreeSync Premium Pro та Auto Low Latency Mode (ALLM), а також формат Dolby Vision для ігор. При підключенні до сумісного ПК доступний режим 288 Гц. Затримка введення (input lag) становить лише 9,8 мс при роздільній здатності 4K і частоті 60 Гц, а при 1080p/120 Гц — 4,9 мс. Основним обмеженням є можливості підключення: лише два з чотирьох портів HDMI підтримують функції стандарту HDMI 2.1, актуальні для ігор.

Телевізор оснащений аудіосистемою потужністю 60 Вт (конфігурація 2.2), налаштованою фахівцями Bang & Olufsen; підтримуються формати Dolby Atmos та DTS Virtual:X. Діалоги звучать чітко, а звукова сцена досить широка, проте басам бракує виразності, а на високій гучності верхні частоти можуть ставати різкими. Для більш якісного "кінотеатрального" звучання варто задуматися про придбання окремої саундбар.

Платформа Google TV надає доступ до основних стрімінгових сервісів і пропонує корисні рекомендації щодо контенту, проте на головному екрані багато місця займають великі рекламні банери. Дизайн пристрою досить традиційний: срібляста рамка та центральна підставка.

Телевізор TCL C7L Фото: tomsguide.com

Продаж C7L розпочався у червні 2026 року; початкова ціна 55-дюймової моделі становила 1469 доларів. До лінійки також входять моделі з діагоналями 65, 75, 85 та 98 дюймів.

Згідно з офіційними характеристиками TCL, телевізор має "вбудовану" частоту оновлення 144 Гц, яскравість у режимі HDR до 3000 ніт і — залежно від розміру екрана — до 2176 зон локального затемнення. Варто враховувати, що ці показники є максимально можливими значеннями, заявленими виробником, а не результатами вимірювань для кожної конкретної версії.

Загалом, на думку TechRadar, TCL C7L — чудовий вибір для тих, хто шукає яскравий і функціональний телевізор, не переплачуючи за флагманські моделі. Незважаючи на обмежені кути огляду та посередню якість вбудованого звуку, висока якість зображення та ігрові можливості роблять цю модель дуже вигідною пропозицією.

Раніше повідомлялося, що LG C6 проти Samsung S90H: експерт назвав найкращий телевізор. Нові OLED-панелі середнього сегмента від LG та Samsung зійшлися у серії тестів на якість зображення — результати виявилися набагато дивовижнішими, ніж можна було очікувати.