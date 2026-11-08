5 самых интересных повербанков 2026 года: больше, чем просто зарядка для смартфона (фото)

В обзор попали такие модели внешних аккумуляторов, как Ugreen MagFlow Pro, Baseus EnerGeek GX11, Belkin Night Light, Huawei 12 000 mAh 100 W и Nimble Sharepower Portable Charger.

Раньше вы покупали внешний аккумулятор, подключали к нему устройство — вот и весь функционал. Однако модели, выпущенные в 2026 году, демонстрируют новый подход производителей к созданию таких аксессуаров, пишет gizmochina.com.

Ugreen MagFlow Pro

Повербанк Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Беспроводная зарядка неизбежно сопровождается выделением тепла, что может привести к снижению скорости зарядки и со временем негативно сказаться на состоянии аккумулятора. Внешний аккумулятор Ugreen MagFlow Pro емкостью 10 000 мА·ч (стоимостью 150 долларов) решает эту проблему с помощью встроенной системы жидкостного охлаждения с микронасосом.

В устройстве используется теплоаккумулирующий материал с фазовым переходом, который поглощает излишки тепла. При повышении температуры встроенный микронасос начинает циркулировать охлаждающую жидкость, отводя тепло от наиболее нагретых участков — как самого телефона, так и аккумулятора.

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Модель поддерживает магнитную беспроводную зарядку стандарта Qi2 мощностью 25 Вт, а также оснащена двумя разъемами USB-C (один в виде встроенного кабеля, другой — в виде порта), каждый из которых обеспечивает мощность до 45 Вт. На корпусе предусмотрена прозрачная вставка, позволяющая наблюдать за работой системы охлаждения.

Baseus EnerGeek GX11

Повербанк Baseus EnerGeek GX11 Фото: Baseus

Устройство Baseus EnerGeek GX11 объединяет аккумулятор емкостью 20 000 мА·ч и точку доступа 4G. Гаджет стоимостью 130 долларов использует технологию CloudSIM для подключения к местным сотовым сетям более чем в 150 странах — физическая SIM-карта не требуется.

Устройство поддерживает одновременное подключение до 10 гаджетов и обеспечивает скорость загрузки данных до 150 Мбит/с.

Что касается зарядки, то максимальная выходная мощность составляет 67 Вт — этого достаточно для питания большинства стандартных ноутбуков. Кроме того, модель оснащена встроенным кабелем USB-C, который также выполняет функцию ремешка для переноски.

Belkin Night Light

Повербанк Belkin 10 000 mAh 45 W Night Light Фото: Belkin

Компания Belkin представила практичное решение — внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, который уже доступен в Китае по цене около 49 долларов. Помимо стандартных функций зарядки, это устройство мощностью 45 Вт оснащено выдвижным светодиодным источником света.

Светильник дополнен встроенным датчиком движения и сенсорным управлением для регулировки яркости. Его можно использовать в качестве прикроватного ночника, небольшого источника дополнительного освещения во время видеозвонков или как аварийный фонарь.

Поскольку светодиоды потребляют минимум энергии, использование подсветки практически не влияет на заряд аккумулятора емкостью 10 000 мА·ч. Устройство также оснащено встроенным кабелем USB-C в оплетке и цифровым дисплеем, отображающим уровень заряда в процентах.

Huawei 12 000 mAh 100 W

Повербанк Huawei 12 000 mAh 100W Фото: Huawei

Потеря внешнего аккумулятора — распространенная проблема, и компания Huawei нашла для нее решение: в своем новом универсальном аккумуляторе емкостью 12 000 мА·ч (стоимостью около 59 долларов) она предусмотрела функцию отслеживания через Bluetooth. Устройство интегрировано в экосистему Huawei HarmonyOS и взаимодействует со смартфоном пользователя.

Если вы забудете аккумулятор где-нибудь, смартфон пришлет уведомление, а на карте можно будет увидеть его последнее известное местоположение — вплоть до этажа. Помимо функции поиска, устройство поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью 100 Вт: это позволяет как быстро заряжать совместимые ноутбуки, так и оперативно восполнять заряд самого аккумулятора.

Кроме того, модель оснащена прочным встроенным кабелем в оболочке из жидкого силикона, а для эффективного управления температурой в конструкции предусмотрена керамическая изоляция.

Nimble Sharepower Portable Charger

Зарядка Nimble Sharepower Portable Charger Фото: cnet.com

Устройство Nimble Sharepower стоимостью 80 долларов отличается модульной конструкцией: его можно физически разделить на два отдельных блока. При соединении с помощью магнитных контактов (pogo-pins) оно работает как единый внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч с общей выходной мощностью 35 Вт, позволяющий заряжать до трех устройств одновременно.

Если разделить блоки, они превращаются в два независимых зарядных устройства емкостью по 5 000 мА·ч каждое, способных выдавать до 20 Вт мощности. В одной части предусмотрен встроенный кабель USB-C в оплетке и дополнительный порт, а в другой — складной разъем USB-C, который подключается непосредственно к нижней части смартфона.

Такая конструкция особенно удобна, если вам нужно поделиться зарядным устройством с кем-то еще, не оставаясь при этом привязанными к одному месту.

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