5 найцікавіших повербанків 2026 року: більше, ніж просто зарядка для смартфона (фото)

До огляду увійшли такі моделі зовнішніх акумуляторів, як Ugreen MagFlow Pro, Baseus EnerGeek GX11, Belkin Night Light, Huawei 12 000 мА·год 100 Вт та Nimble Sharepower Portable Charger.

Раніше ви купували зовнішній акумулятор, підключали до нього пристрій — ось і весь функціонал. Однак моделі, випущені у 2026 році, демонструють новий підхід виробників до створення таких аксесуарів, пише gizmochina.com.

Ugreen MagFlow Pro

Зарядний пристрій Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Бездротова зарядка неминуче супроводжується виділенням тепла, що може призвести до зниження швидкості зарядки та з часом негативно позначитися на стані акумулятора. Зовнішній акумулятор Ugreen MagFlow Pro ємністю 10 000 мА·год (вартістю 150 доларів) вирішує цю проблему за допомогою вбудованої системи рідинного охолодження з мікронасосом.

У пристрої використовується теплоакумулюючий матеріал із фазовим переходом, який поглинає надлишки тепла. При підвищенні температури вбудований мікронасос починає циркулювати охолоджувальну рідину, відводячи тепло від найбільш нагрітих ділянок — як самого телефону, так і акумулятора.

Видео дня

Ця модель підтримує магнітну бездротову зарядку стандарту Qi2 потужністю 25 Вт, а також оснащена двома роз’ємами USB-C (один у вигляді вбудованого кабелю, інший — у вигляді порту), кожен із яких забезпечує потужність до 45 Вт. На корпусі передбачена прозора вставка, що дозволяє спостерігати за роботою системи охолодження.

Baseus EnerGeek GX11

Повербанк Baseus EnerGeek GX11 Фото: Baseus

Пристрій Baseus EnerGeek GX11 поєднує в собі акумулятор ємністю 20 000 мА·год і точку доступу 4G. Цей гаджет вартістю 130 доларів використовує технологію CloudSIM для підключення до місцевих стільникових мереж у понад 150 країнах — фізична SIM-картка не потрібна.

Пристрій підтримує одночасне підключення до 10 гаджетів і забезпечує швидкість завантаження даних до 150 Мбіт/с.

Що стосується заряджання, то максимальна вихідна потужність становить 67 Вт — цього достатньо для живлення більшості стандартних ноутбуків. Крім того, модель оснащена вбудованим кабелем USB-C, який також виконує функцію ремінця для перенесення.

Нічник Belkin

Повербанк Belkin 10 000 мА·год, 45 Вт, Night Light Фото: Belkin

Компанія Belkin представила практичне рішення — зовнішній акумулятор ємністю 10 000 мА·год, який уже доступний у Китаї за ціною близько 49 доларів. Окрім стандартних функцій заряджання, цей пристрій потужністю 45 Вт оснащений висувним світлодіодним джерелом світла.

Світильник оснащений вбудованим датчиком руху та сенсорним керуванням для регулювання яскравості. Його можна використовувати як нічник біля ліжка, невелике джерело додаткового освітлення під час відеодзвінків або як аварійний ліхтар.

Оскільки світлодіоди споживають мінімум енергії, використання підсвічування практично не впливає на заряд акумулятора ємністю 10 000 мА·год. Пристрій також оснащений вбудованим кабелем USB-C в оплетці та цифровим дисплеєм, що відображає рівень заряду у відсотках.

Huawei 12 000 мА·год, 100 Вт

Повербанк Huawei 12 000 мА·год, 100 Вт Фото: Huawei

Втрата зовнішнього акумулятора — поширена проблема, і компанія Huawei знайшла для неї рішення: у своєму новому універсальному акумуляторі ємністю 12 000 мА·год (вартістю близько 59 доларів) вона передбачила функцію відстеження через Bluetooth. Пристрій інтегровано в екосистему Huawei HarmonyOS і він взаємодіє зі смартфоном користувача.

Якщо ви забудете акумулятор десь, смартфон надішле сповіщення, а на карті можна буде побачити його останнє відоме місцезнаходження — аж до поверху. Окрім функції пошуку, пристрій підтримує двосторонню швидку зарядку потужністю 100 Вт: це дозволяє як швидко заряджати сумісні ноутбуки, так і оперативно поповнювати заряд самого акумулятора.

Крім того, модель оснащена міцним вбудованим кабелем в оболонці з рідкого силікону, а для ефективного регулювання температури в конструкції передбачена керамічна ізоляція.

Портативний зарядний пристрій Nimble Sharepower

Зарядний пристрій Nimble Sharepower Portable Charger Фото: cnet.com

Пристрій Nimble Sharepower вартістю 80 доларів відрізняється модульною конструкцією: його можна фізично розділити на два окремі блоки. При з'єднанні за допомогою магнітних контактів (pogo-pins) воно працює як єдиний зовнішній акумулятор ємністю 10 000 мА·год із загальною вихідною потужністю 35 Вт, що дозволяє заряджати до трьох пристроїв одночасно.

Якщо розділити блоки, вони перетворюються на два незалежні зарядні пристрої ємністю по 5 000 мА·год кожен, здатні видавати до 20 Вт потужності. В одній частині передбачено вбудований кабель USB-C в оплетці та додатковий порт, а в іншій — складаний роз’єм USB-C, який підключається безпосередньо до нижньої частини смартфона.

Така конструкція особливо зручна, якщо вам потрібно поділитися зарядним пристроєм з кимось ще, не залишаючись при цьому прив’язаними до одного місця.

Раніше ми писали про найкращий телевізор 2026 року за співвідношенням "ціна-якість". TCL C7L став одним із найпривабливіших телевізорів середнього сегмента 2026 року: він пропонує високу яскравість, насичені кольори та широкий набір ігрових функцій — і все це за ціною, нижчою, ніж у багатьох конкуруючих OLED-моделей.