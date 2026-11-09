Motorola Signature 27 против OnePlus 16: один и тот же чип, но совершенно разные смартфоны (фото)

Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — это, пожалуй, единственное, что объединяет Motorola Signature 27 и OnePlus 16.

Оба смартфона входят в список устройств, получивших новый чип от Qualcomm. А значит, скорость работы не станет решающим фактором при выборе. Главными критериями будут аккумулятор, камеры, программная поддержка и, конечно, ваше местоположение. Эксперты сравнили эти устройства, пишет gizmochina.com.

Процессор и память

Смартфон OnePlus 16 Фото: notebookcheck.net

По заявлению Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 создан по 2-нм техпроцессу и обеспечивает прирост производительности CPU на 13%, а GPU — на 44% по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оба смартфона работают на базе одного и того же "железа".

Однако в OnePlus подошли к оснащению более комплексно: в OnePlus 16 добавлены игровой чип G3, специализированный чип для дисплея P4 и контроллер сенсорного слоя T3. В результате частота опроса сенсора при использовании нескольких пальцев достигает 520 Гц, а гироскоп работает с частотой 800 Гц. Кроме того, по данным OnePlus, в ходе внутренних испытаний смартфон удерживал средний показатель 185 кадров в секунду (fps) в игре Delta Force на протяжении трех часов.

Видео дня

Motorola не позиционирует модель Motorola Signature 27 как игровой смартфон. Для охлаждения процессора в нем используется термогель с добавлением алмазной крошки в сочетании с новой 3D-испарительной камерой. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а благодаря функции RAM Boost его можно увеличить до 24 ГБ.

Дисплеи

Экран OnePlus 16 Фото: Android Authority

OnePlus 16 оснащен плоским 6,78-дюймовым OLED-дисплеем BOE X4. Частота обновления экрана достигает 165 Гц в интерфейсе системы и до 185 Гц в поддерживаемых играх. Экран обладает плотностью пикселей 450 ppi, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, поддерживает снижение яркости до 1 нита и использует ШИМ-регулировку с частотой 3840 Гц.

Motorola Signature 27 получил 6,8-дюймовый дисплей типа "tandem OLED" (двухслойная OLED-панель), который производитель называет Extreme AMOLED Duo. По заявлению Motorola, пиковая яркость этого экрана может достигать 12 000 нит. Впрочем, напрямую сравнить этот показатель с заявленными для OnePlus 16 2000 нитами (для всей площади экрана) не получится. Дисплей также поддерживает технологию Dolby Vision, а за качество звука отвечает компания Bang & Olufsen.

Камеры

Смартфон Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Оба смартфона оснащены 200-мегапиксельными камерами, однако они выполняют разные задачи: в Motorola этот сенсор используется в перископическом телеобъективе, тогда как в OnePlus — в основной камере.

В Motorola Signature 27 200-мегапиксельный перископический модуль дополнен основной камерой на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA L910 с технологией LOFIC. По словам представителей Motorola, это позволяет сохранять детализацию как в светлых, так и в темных участках одного кадра. Кроме того, предусмотрен специальный датчик EVS Action Sensor, предназначенный для съемки быстродвижущихся объектов в условиях низкой освещенности. OnePlus 16 оснащен основной камерой на 200 Мп с сенсором формата 1/1,4 дюйма и системой оптической стабилизации изображения. Также смартфон получил перископический модуль на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 6-кратным зумом без потери качества, а кроме того — сверхширокоугольную камеру на 50 Мп с углом обзора 116 градусов. Фронтальная камера — тоже 50-мегапиксельная, с автофокусом. Что касается видео, устройство поддерживает съемку в формате 4K при 120 кадрах в секунду с использованием технологии Dolby Vision.

Аккумуляторы

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

OnePlus 16 выигрывает по части аккумулятора. Смартфон оснащен двухсекционной батареей общей емкостью 9000 мАч (по 4500 мАч на каждую секцию). Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт; по заявлению OnePlus, полная зарядка с 1% занимает всего 52 минуты. Также предусмотрена функция обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт.

В OnePlus утверждают, что даже спустя пять лет аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости — весьма полезное обещание, учитывая внушительный объем батареи.

У Motorola Signature 27 аккумулятор скромнее — 7000 мАч (номинальная емкость — 6790 мАч). Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная — 50 Вт. По словам Motorola, всего 12 минут проводной зарядки обеспечивают заряд, достаточный для полноценного дня работы, а полная беспроводная зарядка занимает до 80 минут. Зарядные устройства в комплект не входят — их придется покупать отдельно.

Motorola также заявляет, что при смешанном режиме использования смартфон может проработать до 77 часов. В свою очередь, OnePlus приводит конкретные показатели для отдельных сценариев, например, до 23,8 часа воспроизведения видео. Поскольку компании используют разные методики тестирования, по этим данным невозможно однозначно определить, какой смартфон продержится дольше в реальных повседневных условиях. Более точное представление дадут независимые тесты.

Поддержка ПО

Иконки приложений на экране Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

В плане программной поддержки преимущество на стороне Motorola: компания обещает семь крупных обновлений ОС Android и до семи лет выпуска обновлений безопасности для модели Signature 27. OnePlus же гарантирует пять лет обновлений программного обеспечения и шесть лет обновлений безопасности.

Программное обеспечение Motorola включает в себя систему Gemini Intelligence и функцию Motorola Qira. Последняя помогает пользователям находить и восстанавливать информацию из различных приложений (для работы требуются учетная запись Motorola или Lenovo и не менее 12 ГБ оперативной памяти).

OnePlus 16 работает под управлением оболочки ColorOS 17 с функциями искусственного интеллекта от OPPO. Смартфон может подключаться к компьютерам на базе macOS и Windows, принимать вызовы с iPhone, а также сопрягаться с часами Apple Watch.

Цена и доступность

Смартфон OnePlus 16 Фото: Скриншот

Стоимость Motorola Signature 27 составляет 1599 долларов в США и 1899 евро в Европе. Впрочем, некоторые розничные сети и партнеры в ряде стран предложат устройство по более низкой цене — 1399 евро. Продажи стартуют 16 ноября в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Что касается OnePlus 16, то в Китае он поступил в продажу 31 октября по цене от 5999 юаней (около 900 долларов). Компания OnePlus пока не объявила ни стоимость для международного рынка, ни дату начала продаж за рубежом. Для покупателей за пределами Китая единственный реальный способ приобрести этот смартфон — заказать его из-за границы.

Какой смартфон лучше?

Motorola Signature 27 выглядит более предпочтительным выбором, если важны длительная программная поддержка, 200-мегапиксельная перископическая камера. Также стоит обратить внимание на дисплей типа "tandem OLED" и высокий уровень прочности устройства.

OnePlus 16 выигрывает по своим техническим характеристикам, если в приоритете емкость аккумулятора, скорость зарядки и производительность в играх. Батарея на 9000 мА·ч и дисплей с частотой обновления 165 Гц обеспечивают смартфону явные аппаратные преимущества. Однако главной проблемой остается доступность: для покупателей за пределами Китая до сих пор нет никакой информации о возможном выходе устройства на международный рынок.

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